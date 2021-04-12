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建黨百年 禁「歪曲」中共黨史 網信辦設專線舉報

中國新聞組／北京12日電
為增進孩子們對中國共產黨黨史的了解，安徽省合肥市大通路小學在校園內開闢出「黨史閱讀角」，配備青少年黨史讀物和紅色書籍，並由黨員老師輔導閱讀。(新華社)
為增進孩子們對中國共產黨黨史的了解，安徽省合肥市大通路小學在校園內開闢出「黨史閱讀角」，配備青少年黨史讀物和紅色書籍，並由黨員老師輔導閱讀。(新華社)

中國國家網信辦近日開通熱線，用於舉報詆毀執政的共產黨及其歷史的網上評論，宣稱要在中共成立100周年之前打擊「歷史虛無主義者」，「營造建黨百年良好輿論氛圍」。舉報熱線受理的「歷史虛無主義」言論內容包括，「歪曲」中共黨史、「攻擊」中共領導和「詆毀」英烈等。

在近代中共語境中，「歷史虛無主義」指否定社會主義制度和中共領導地位的思潮。習近平曾稱，「歷史虛無主義」的要害，是從根本上否定馬克思主義指導地位，和中國走向社會主義的歷史必然性，否定中國共產黨的領導。

今年是中共建黨百年，中國國家網信辦舉報中心近日在微信公眾號上發文指，「一些別有用心者打著所謂『反思歷史』『還原真相』等旗號，斷章取義、無中生有，在網上散布歷史虛無主義錯誤言論」。

文章稱，他們「惡意歪曲、詆毀、否定黨史國史軍史，企圖混淆思想、搞亂人心，消解『四個自信』」。

因此，網信辦舉報中心近期在官網、app和電話等管道，開設「涉歷史虛無主義有害信息」舉報專區，受理內容包括：歪曲中共黨史、新中國史、改革開放史和社會主義發展史；攻擊中共的領導、指導思想、方針政策；詆毀英雄烈士；以及否定中華優秀傳統文化、革命文化、社會主義先進文化等。

美國之音報導，中國的互聯網受到嚴格審查，大多數外國社交媒體網絡、搜索引擎和新聞媒體都被禁止進入中國。中國的互聯網監管機構每逢所謂的重大事件之前都要加強審查和在線監督。這些「重大事件」包括歷史紀念日、政治會議和體育賽事等。

中國網信辦的信息沒有具體說明被舉報的人將受到什麼處罰，不過，中國已經出台了相關的配套法律。中國知名網絡大V「辣筆小球」今年3月1日被南京市檢察院以涉嫌侵害英雄烈士名譽、榮譽罪批准逮捕，被捕原因是，他今年2月在網上質疑中國官方公布的印中邊界衝突中死亡的解放軍人數。

法廣網報導，中共中央辦公廳4月11日下發通知，即日起至今年底全面展開中共建黨100周年、以「永遠跟黨走」為主題的群眾性宣傳教育活動，要「大力唱響共產黨好、社會主義好、偉大祖國好的時代主旋律」。

央視新聞聯播報導，這項宣傳教育活動將以5月為界，分2階段實施。5月以前的第1階段，要深入學習宣傳貫徹中共19屆五中全會、全國「兩會」和「全國脫貧攻堅總結表彰大會」精神，展示「十三五時期發展的輝煌成就」，宣傳「十四五時期發展的美好前景。

至於5月至今年底的第2階段，則要在6、7月間」形成高潮「，圍繞學習宣傳貫徹中共總書記習近平將在慶祝建黨100周年大會上的」重要講話精神「、中共中央正式宣布中國」全面建成小康社會「等，組織開展」主題突出、特色鮮明的群眾性主題活動「。

中國 中共 教育

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