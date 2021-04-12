我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美已施打1.87億劑疫苗 逾2成完成接種

加州東灣三谷華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪

「一致對外」 中國100部紅色經典片將重映

中國新聞組／北京12日電

中共迎接建黨百周年，日前由中國國家電影局在各地推出包括「上甘嶺」等百部優秀影片重映，勾起許多50後、60後、70後的青春歲月回憶。有民眾認為，官方欲藉重溫這些影片，展現社會穩定的氛圍以及中國對外開放的成果，也意在凝聚民眾「一致對外」的同仇敵愾，迎戰來自國際的不友善。

中國國家電影局近日印發「關於開展慶祝中國共產黨成立100周年優秀影片展映展播活動的通知」稱，為慶祝中國共產黨成立100周年，結合當前在全黨開展的黨史學習教育，4月至12月期間將有「南征北戰」、「上甘嶺」、「鐵道游擊隊」、「紅色娘子軍」、「地雷戰」、「紅日」、「英雄兒女」、「金剛川」等影片陸續在全國各地上映。

通知指出，此次展映展播活動覆蓋面廣、展映片目多。各電影院排映展映影片每周不少於2場，並在全國農村、城市社區、校園廣泛開展慶祝中共成立100周年主題放映活動。通知並要求各地區電影主管部門及各電影單位要高度重視，認真落實，確保取得實效。影展期間還有100多位中國老電影藝術家肖像攝影展在一些城市的影劇院陳列。

美國之音引述陸媒報導說，上海有約100家主要電影院參與此次活動，河南省教育廳啟動「百部電影進課堂」，廣東有地方特別組織100部100場紅色經典膠片電影，進農村、進社區、進企業、進軍營，希望打造展映時，「市民聞聲趕來，早早占位，追著電影放映機跑的景象」。

報導並稱，有電影院老闆對當局指令播放紅色經典影片很憂慮，擔心上座率不高，直接影響影院營業收入，希望當局能有所政策補償。

中國網民則有不少對這次的重映頗為期待，有網民稱「強烈建議重新做彩色高清修復版本重映」，「大決戰，大轉折，大進軍系列請安排上」，「應該以時間線，按歷史的進程，順序播放」。美國之音引述一位沒具名的河北退休教授杜先生表示，他相信很多影片中英雄是真實存在的；但這次影展對中國年輕觀眾的意義和作用可能不大。

電影院 中國 影展

上一則

直播間「一口氣吃4隻扒雞」 網紅副縣長升官了

下一則

香港選制修訂 港府：盼5月底通過條例草案

延伸閱讀

梁朝偉「尚氣」造型曝光 竟撞臉吳宗憲

梁朝偉「尚氣」造型曝光 竟撞臉吳宗憲
都是「BABI」惹的禍？ 馬來西亞「豬」事不宜

都是「BABI」惹的禍？ 馬來西亞「豬」事不宜
隔49年重返大銀幕 李行「秋決」修復版香江亮相

隔49年重返大銀幕 李行「秋決」修復版香江亮相
「夢想之地」也有 亞洲躍動影展汽車電影院15日開張

「夢想之地」也有 亞洲躍動影展汽車電影院15日開張

熱門新聞

温州一家星巴克疑似出现不雅视频，警方已介入 。（視頻截圖）

溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發

2021-04-10 13:00
醫務人員在做染色體檢查。(新華社資料照片)

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

2021-04-06 10:00
「反壟斷」開鍘阿里吃182億元罰單。(取材自微博)

中國「反壟斷」開鍘 阿里巴巴被罰182億元

2021-04-09 21:36
中共故總書記趙紫陽，「六四事件」後，在軟禁中度過了生命中最後的16年，於2005年逝世。並於2019年10月18日下葬。（Getty Images）

中共中央令下 趙紫陽家人打包搬離北京故居

2021-04-04 11:08
中國疾病預防控制中心主任高福。(取材自疾病預防控制中心)

中國製COVID-19疫苗 疾控中心主任坦言效力低

2021-04-11 07:48
被燒毀的麵包車。（取材自FM93交通之聲）

快遞員燒了自己車上700餘萬元包裹 為何一點都不傷心？

2021-04-10 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美軍公布神盾艦長翹腳近距監控遼寧艦 照片疑陸續遭删

美軍公布神盾艦長翹腳近距監控遼寧艦 照片疑陸續遭删
40歲大叔如何追到20歲嫩妹？網揭3要素：百分之百可以

40歲大叔如何追到20歲嫩妹？網揭3要素：百分之百可以
中國製COVID-19疫苗 疾控中心主任坦言效力低

中國製COVID-19疫苗 疾控中心主任坦言效力低
國務卿：武力改變台海現狀嚴重錯誤 迴避美是否出兵護台

國務卿：武力改變台海現狀嚴重錯誤 迴避美是否出兵護台
共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭

共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭