「一致對外」 中國100部紅色經典片將重映

中共迎接建黨百周年，日前由中國 國家電影局在各地推出包括「上甘嶺」等百部優秀影片重映，勾起許多50後、60後、70後的青春歲月回憶。有民眾認為，官方欲藉重溫這些影片，展現社會穩定的氛圍以及中國對外開放的成果，也意在凝聚民眾「一致對外」的同仇敵愾，迎戰來自國際的不友善。

中國國家電影局近日印發「關於開展慶祝中國共產黨成立100周年優秀影片展映展播活動的通知」稱，為慶祝中國共產黨成立100周年，結合當前在全黨開展的黨史學習教育，4月至12月期間將有「南征北戰」、「上甘嶺」、「鐵道游擊隊」、「紅色娘子軍」、「地雷戰」、「紅日」、「英雄兒女」、「金剛川」等影片陸續在全國各地上映。

通知指出，此次展映展播活動覆蓋面廣、展映片目多。各電影院 排映展映影片每周不少於2場，並在全國農村、城市社區、校園廣泛開展慶祝中共成立100周年主題放映活動。通知並要求各地區電影主管部門及各電影單位要高度重視，認真落實，確保取得實效。影展 期間還有100多位中國老電影藝術家肖像攝影展在一些城市的影劇院陳列。

美國之音引述陸媒報導說，上海有約100家主要電影院參與此次活動，河南省教育廳啟動「百部電影進課堂」，廣東有地方特別組織100部100場紅色經典膠片電影，進農村、進社區、進企業、進軍營，希望打造展映時，「市民聞聲趕來，早早占位，追著電影放映機跑的景象」。

報導並稱，有電影院老闆對當局指令播放紅色經典影片很憂慮，擔心上座率不高，直接影響影院營業收入，希望當局能有所政策補償。

中國網民則有不少對這次的重映頗為期待，有網民稱「強烈建議重新做彩色高清修復版本重映」，「大決戰，大轉折，大進軍系列請安排上」，「應該以時間線，按歷史的進程，順序播放」。美國之音引述一位沒具名的河北退休教授杜先生表示，他相信很多影片中英雄是真實存在的；但這次影展對中國年輕觀眾的意義和作用可能不大。