中共新黨史 文革十年大濃縮 習近平篇幅占4成

中共近期發動的黨史教育運動。(取材自微博)

中共 今年建黨百年，中共發起黨史運動，習近平 「論中國 共產黨歷史」、「毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤關於中國共產黨歷史論述摘編」、「習近平新時代中國特色社會主義思想學習問答」、「中國共產黨簡史」都被列為指定用書，「中國共產黨簡史」可算新版黨史，其中文革十年大濃縮，淡化了毛澤東的錯誤，而習接班後篇幅則占了四成。

「中國共產黨簡史」共10章70節，約28萬字，號稱是以「史論結合」的形式，重點敘述和評價重大歷史事件和重要歷史人物、重大方針政策和重要戰略部署、重大理論創新成果及其發展歷程。

其實過去十多年間，中共已兩度修黨史，且都已修訂完成和正式出版。

首先是1991年，中國共產黨成立70周年之際，中共中央中央黨史研究室出版了「中國共產黨歷史（上卷）」。相關的寫作班底，其後繼續編寫「中國共產黨歷史（下卷）」。

10年後中共籌備慶祝成立80周年，高調出版了一本「中國共產黨簡史」，編寫者寫明是中共中央黨史研究室，出版者是中共黨史出版社，全書共分10章，約17萬字，簡述中國共產黨自1921年成立至1997年的發展歷程。

此次出版的「中國共產黨簡史」中，1966年至1976年的文革十年，占據204頁至216頁，內容約為全書的2%，被稱為「十年極簡版」，其章節標題更是寫為「社會主義建設在曲折中發展」。

相較2010年出版的第一本「中國共產黨簡史」，內容一般與年份搭配，第七章專寫文革十年的內容還特別的長，第七章標題是「十年『文化大革命』的內亂」，其章內小節的小標題則是「文化大革命的發動和全面內亂」、「林彪集團的覆滅和糾正極左思潮的努力」、「同『四人幫』的鬥爭和1975年的全面整頓」、「粉碎江青集團的勝利」。

此次出版的簡史中，中共18大（習近平接班）以後、即2012年11月到今年的歷史部分，共有213頁，即書內的318頁至531頁，內容占去全書四成。其章節標題為「中國特色社會主義進入新時代」。在理論界有人問到，這是中共百年黨史，還是「中共18大以來的黨史」。