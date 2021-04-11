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CGTN成功登陸法國 有望在英國復播

中國新聞組／北京11日電
中國官方中國環球電視網（CGTN）。（視頻截圖）
中國官方中國環球電視網（CGTN）。（視頻截圖）

在法國監管部門允許中國環球電視網（CGTN）播出後，英國「金融時報」報導，英國也可能很快讓CGTN恢復播出。

德國之聲中文網報導，英國通訊管理局（Ofcom）今年2月取消CGTN在英國的播出牌照。根據歐洲跨境電視協議，在英國通訊管理局取消播出牌照後，CGTN在德國等其他歐洲國家的播放許可也同時失效。

CGTN於是繞道向法國爭取歐洲播映權。3月初，在英國脫歐後接管歐洲播映權的法國媒體監管機構CSA向CGTN開了綠燈，同意其頻道落地播出。

英國通訊管理局表示，現在CGTN的服務屬於法國管轄範圍，「這意味著，根據歐洲跨境電視協議，在法國管理機構的監管下，CGTN可以在法國和其他簽署了該協議的國家播出，其中也包括英國」。

德國之聲引述「金融時報」報導，歐洲跨境電視協議是47個歐洲委員會成員間達成的協議，獨立於歐盟單獨存在，因此不受到英國脫歐影響。不過，一位熟悉此事的消息人士稱，CGTN尚未提出在英國重新播出的要求；CGTN目前也未對此事做出回應。

英國在2月初吊銷了CGTN在英國的牌照，中國也予以回擊，禁止英國國家廣播公司世界新聞頻道（BBC World News）繼續在中國播放。

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