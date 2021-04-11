防中超越 美國防部拚2025「AI就緒」

圖為五角大廈。(美聯社)

因應中國 科技實力快速增長的威脅，美國 人工智慧國家安全委員會（NSCAI ）最新報告建議美國國防部要在2025前全面達到「人工智慧（AI）就緒」，才能避免被中國超越。美國國防部周五表示，贊同該報告，並且正在執行其中半數以上的建議。

美國之音報導，NSCAI副主席沃克（Robert O. Work）9日在國防部記者會上表示，技術主導地位支撐著美國的經濟和軍事競爭力，自第二次世界大戰以來，美國的這一優勢首次受到中國的嚴重威脅。他說，「在這場技術競爭中，美國必須掌握的最重要的一項技術是人工智慧及其所有相關技術」。

沃克表示，中國在AI應用的規模部署方面比美國略勝一籌，美國還沒有贏過中國競爭的策略與資源，「在2025年之前，國防部和整個聯邦政府應該為人工智慧的廣泛整合打下基礎」。

NSCAI是依據美國2019財年的「國防授權法」成立的一個獨立委員會，為美國總統和美國國會提供建議。這個委員會在報告中建議美國國防部年度預算的3.4%要投入到科技領域，並至少撥款80億美元用於核心AI的研發。

沃克建議，國防部應在本財政年度（2021年）結束前制訂「人工智慧就緒」（AI-ready）的績效目標，並將實現這一目標的最終期限定在2025年。他解釋，因為中國希望2023年成為AI技術的世界領先者，「我們認為他們可以在5到10年內趕上我們」。

沃克分析，美國AI發展的優勢是人才、硬體和算法；中國的優勢則在於其擁有的海量數據、對數據隱私限制少，以及舉國整合應用AI和國家巨額投入的戰略。

沃克說，中國用AI技術來監視人口、鎮壓少數民族、踐踏公民自由，這對民主國家是行不通的，「所以這既是一場價值觀的競爭，也是一場技術的競爭」。

美國國防部聯合人工智慧中心（JAIC）主任格羅恩（Lt. Gen. Michael S. Groen）表示，美國國防的AI發展十分注重道德指導原則的鞏固，他還呼應了沃克對中國AI能力發展的擔憂，「我們最好的機遇在於美國的創新」。