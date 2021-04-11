「乒乓外交」50周年 美學者：美中需繼續打球

圖為1971年康妮在人民大會堂與周恩來總理握手。（中新社資料圖片）

50年前的中美「乒乓外交」開啟中美交流之始，中美透過乒乓球運動突破相互隔絕的那道牆。美國 知名中國 問題專家唐興（Daniel B. Wright）回憶那段歷史說，美中關係是世界上非常重要的雙邊關係，當前兩國需繼續加強人文交流，「需要繼續一起打打乒乓球。」

1971年4月10日，美國乒乓球代表團應邀訪問中國，是中共政權成立後第一個應邀正式訪華的美國團體；中美關係在隨後的歲月裡逐步實現正常化，這就是被譽為「小球轉動大球」的「乒乓外交」。

圖為1971年美國乒乓球隊與中方人員合照。（中新社資料圖片）

新華社報導，唐興指出，目前美中在國家安全、貿易等存很大分歧，但他仍然相信，中美兩國和人民仍有空間走到一起，一起去做雙方在過去幾十年裡做過的事情。中美在面臨不同挑戰的時候，需運用智慧和創造性更多地相互靠近，而不是減少接觸。

另據環球時報報導，中國駐美大使崔天凱10日在上海紀念中美乒乓外交50周年開幕式上表示，50年前乒乓外交具特殊意義，它向兩國和世界發出了中美改善關係的信號，超越了體育交流。崔天凱強調三點：中美可以也必須跨越分歧，尋求合作共贏相處之道；中美都肩負著維護世界和平、穩定與繁榮的共同責任；人文交流始終是中美關係的動力源和潤滑劑。

國際乒聯博物館和中國乒乓球博物館舉辦「上海紀念中美乒乓外交50周年主題展」。（中新社）

美記者：冬奧是應對習的籌碼

此外，歐美國家是否抵制北京 明年主辦的冬季奧運成為國際間熱門話題，紐約時報資深記者、專欄作家紀思道（Nicholas Kristof）8日發表評論文章指出，北京冬奧會為美國帶來「應對習近平的籌碼」，「與其白白浪費，不如讓習主席每天都擔心我們將如何利用它」。

紀思道的文章寫道，運動員應該參加奧運比賽，電視也應該轉播，「我希望在北京的運動員能夠利用一切機會來喚起人們對新疆或其他地方鎮壓的關注」，「世界可以藉助一場備受矚目的奧運會的影響力，來突出強調侵犯人權的行為，提高鎮壓的成本，這是顯而易見的事實。我們應該善加利用」。

紀思道還提議，運動員明年可以穿上寫有「拯救新疆」或「結束種族滅絕」標語的T恤。