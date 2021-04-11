溫哥華市長：在新疆問題解決前 拒見中國大使

加拿大溫哥華市市長斯圖爾特。圖為他2020年7月27日參加同志驕傲周活動。（新華社）

中國 日前宣布制裁加拿大聯邦眾議員莊文浩（Michael Chong）後，又因不滿瑞典 記者悠野（Jojje Olson）報導的H&M抵制新疆棉新聞而出言威脅。對此，加拿大大城溫哥華市市長斯圖爾特（Kennedy Stewart）昨天宣布暫停與中國駐加拿大大使和其他中國政府官員的會面；而瑞典在野黨議員則要求驅逐中國駐瑞典大使桂從友，瑞典外交部長林德（Ann Linde）也要求中國大使尊重瑞典法律。

美國之音報導，斯圖爾特在中國政府宣布制裁莊文浩後在推特上說，中國政府的制裁是不可接受的，「我的辦公室已經暫停了所有中國政府官員提出的會面要求和聯繫」。

「溫哥華好棒」（Vancouver Is Awesome）新聞網報導，斯圖爾特表示，中國政府對莊文浩的制裁「是威脅和恐嚇」，「這已經達到了新的敵對程度──這不是外交，而是在霸凌」。

報導說，斯圖爾特說，他拒絕了中國駐加拿大大使叢培武的約見請求。他表示，在中加兩國解決包括新疆維吾爾人在內的問題之前，不會與中國政府官員進行任何接觸，「除非我得到不同的建議，或者聯邦政府要求我參加這些會議」。

瑞典在野黨 齊聲要求驅逐中國大使桂從友

此外，瑞典基督教民主黨 與瑞典民主黨因中國大使館多次威脅記者，要求驅逐中國大使桂從友。瑞典外交部長林德表示，他們已多次召見中國大使，並告知他言論自由在瑞典是受到憲法保障的，記者有自由從事採訪報導工作；他們也曾多次表示威脅的行為是不被接受的。

中央社報導，瑞典民主黨的外交發言人威雪（Markus Wiechel）表示，中國大使多年來威脅瑞典記者和政治人物，這樣的行為無法接受。

基督教民主黨的外交發言人阿達剋土森（Lars Adaktusson）也認為，瑞典應該將桂從友列為不受歡迎人物。瑞典的其他在野黨也呼籲瑞典執政對對中國政府態度應該更強硬。

長期駐台的自由記者悠野8日收到寄自中國大使館的電子郵件，信中要求他停止對中國的批判報導，又指控他與台獨人士密謀，散布錯誤信息激起反中情緒，要悠野面對後果。