「反壟斷」開鍘 阿里吃182億天價罰單 網民叫好

「反壟斷」開鍘，阿里吃182億元罰單。(取材自微博)

中國 「反壟斷」監管揮刀，電商 巨頭阿里巴巴因「二選一」10日遭行政處罰人民幣182億元（約27億美元）的天價罰單。「給力！」「對壟斷巨頭不能心慈手軟」，網民支持電商平臺脫離野蠻生態，走向合理監管的重要一步。人民日報第一時間評論，此次監管對阿里巴巴是規範扶正，對電商平臺行業是清理淨化，強調「扯袖子」也是一種愛護。

阿里巴巴是在去年12月被國家市場監管總局依據反壟斷法，對阿里巴巴集團控股有限公司在中國境內網路零售平臺服務市場濫用市場支配地位行為立案調查。

歷經四個月現場檢查、約談、大數據分析等，調查結果今日公告，國家市場監管總局指出，自2015年以來，阿里巴巴集團濫用該市場支配地位，對平臺內商家提出「二選一」要求，禁止平臺內商家在其他競爭性平臺開店或參加促銷活動，並借助市場力量、平臺規則和資料、演算法等技術手段，採取多種獎懲措施保障「二選一」要求執行，維持、增強自身市場力量，獲取不正當競爭優勢。

調查表明，阿里巴巴集團實施「二選一」行為排除、限制了境內網路零售平臺服務市場的競爭，妨礙了商品服務和資源要素自由流通，影響了平臺經濟創新發展，侵害了平臺內商家的合法權益，損害了消費者利益，構成反壟斷法第十七條第一款第四項禁止「沒有正當理由，限定交易相對人只能與其進行交易」的濫用市場支配地位行為。

市場監管總局今日依法作出行政處罰決定，責令阿里巴巴集團停止違法行為，並處以其2019年中國境內銷售額人民幣4557.12億元4%的罰款，計人民幣182.28億元。

同時，按照行政處罰法堅持處罰與教育 相結合的原則，向阿里巴巴集團發出「行政指導書」，要求其圍繞嚴格落實平臺企業主體責任、加強內控合規管理、維護公平競爭、保護平臺內商家和消費者合法權益等方面進行全面整改，並連續三年向市場監管總局提交自查合規報告。