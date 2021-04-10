現代東林書院？英媒：北京擴大施壓馬雲 湖畔大學停招

馬雲任湖畔大學校長，並親自授課。（取材自湖畔大學網站）

由阿里巴巴創始人馬雲 擔任校長的湖畔大學2015年成立，去年阿里巴巴集團遭官方啟動反壟斷調查後，其雲南分校去年12月終止招標，而杭州湖畔大學3月也傳出暫停招收新生。湖畔大學招生 受阻，凸顯當局對馬雲的施壓已經從事業方面，延伸至馬雲在社會上推動活動產生的影響力。

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湖畔大學是由中國 企業家和學者柳傳志、馬雲、馮侖、郭廣昌、史玉柱、沈國軍、錢穎一、蔡洪濱、邵曉鋒共同發起創辦、授課，由馬雲擔任校長。招生對象是創業三年以上、年營收超過3000萬元人民幣的創業者。三年課程學費58萬人民幣，上千名報名企業家中選拔數十人，號稱「比哈佛還難」。

然而，從馬雲去年10月底批評中國的金融監管制度之後，阿里巴巴旗下的螞蟻集團預估370億美元的首次公開募股（IPO）被叫停，接著官方對阿里巴巴集團啟動反壟斷調查，現在湖畔大學的招生也受阻。

英國金融時報報導，湖畔大學預計在3月底開始的新學年課程招生喊卡，熟悉內情人士表示，不清楚何時可以恢復招生。目前湖畔大學尚未就這一消息作出回應

知情人士表示，當局對於馬雲創辦湖畔大學、影響社會這一舉動越來越起疑，因此出現後續打壓。知情人士表示：「當局認為湖畔大學有可能組織中國一流企業家，遵從馬雲的意志行動，而非黨的意志。這不被允許。」

知情人士透露，中共高層有人認為湖畔大學像是現代版的「東林書院」。東林書院創立於宋朝，復建於明朝，書院內師徒喜愛議論時政，最終影響政治，削弱明朝勢力。

另一人表示：「湖畔大學就像是菁英集團，成為（當局的）主要目標。」但這名曾與馬雲共事的人表示，雖然北京可能認為湖畔大學是馬雲想要打造勢力的途徑，但湖畔大學其實著重創業。

知情人士表示，湖畔大學雖然受到壓力，但目前課程仍繼續進行，學校也沒有被勒令關閉。登入湖畔大學的官網，仍有「第七屆招生開啟啦！」宣傳字句，及馬雲辦學理念的視頻。