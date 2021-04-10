我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遏止非法移民北上 美考慮付錢給中美洲國家

舊金山開放16歲以上打新冠疫苗 不用預約

現代東林書院？英媒：北京擴大施壓馬雲 湖畔大學停招

中國新聞組／北京10日電
馬雲任湖畔大學校長，並親自授課。（取材自湖畔大學網站）
馬雲任湖畔大學校長，並親自授課。（取材自湖畔大學網站）

由阿里巴巴創始人馬雲擔任校長的湖畔大學2015年成立，去年阿里巴巴集團遭官方啟動反壟斷調查後，其雲南分校去年12月終止招標，而杭州湖畔大學3月也傳出暫停招收新生。湖畔大學招生受阻，凸顯當局對馬雲的施壓已經從事業方面，延伸至馬雲在社會上推動活動產生的影響力。

來源：YouTube

湖畔大學是由中國企業家和學者柳傳志、馬雲、馮侖、郭廣昌、史玉柱、沈國軍、錢穎一、蔡洪濱、邵曉鋒共同發起創辦、授課，由馬雲擔任校長。招生對象是創業三年以上、年營收超過3000萬元人民幣的創業者。三年課程學費58萬人民幣，上千名報名企業家中選拔數十人，號稱「比哈佛還難」。

然而，從馬雲去年10月底批評中國的金融監管制度之後，阿里巴巴旗下的螞蟻集團預估370億美元的首次公開募股（IPO）被叫停，接著官方對阿里巴巴集團啟動反壟斷調查，現在湖畔大學的招生也受阻。

英國金融時報報導，湖畔大學預計在3月底開始的新學年課程招生喊卡，熟悉內情人士表示，不清楚何時可以恢復招生。目前湖畔大學尚未就這一消息作出回應

知情人士表示，當局對於馬雲創辦湖畔大學、影響社會這一舉動越來越起疑，因此出現後續打壓。知情人士表示：「當局認為湖畔大學有可能組織中國一流企業家，遵從馬雲的意志行動，而非黨的意志。這不被允許。」

知情人士透露，中共高層有人認為湖畔大學像是現代版的「東林書院」。東林書院創立於宋朝，復建於明朝，書院內師徒喜愛議論時政，最終影響政治，削弱明朝勢力。

另一人表示：「湖畔大學就像是菁英集團，成為（當局的）主要目標。」但這名曾與馬雲共事的人表示，雖然北京可能認為湖畔大學是馬雲想要打造勢力的途徑，但湖畔大學其實著重創業。

知情人士表示，湖畔大學雖然受到壓力，但目前課程仍繼續進行，學校也沒有被勒令關閉。登入湖畔大學的官網，仍有「第七屆招生開啟啦！」宣傳字句，及馬雲辦學理念的視頻。

湖畔大學2015年在杭州成立。（取材自湖畔大學網站）
湖畔大學2015年在杭州成立。（取材自湖畔大學網站）

馬雲 招生 中國

上一則

「反壟斷」開鍘 阿里吃182億天價罰單 網民叫好

下一則

美封殺7家中國超級電腦企業 信維喊冤：不是我

延伸閱讀

超越紐約 北京成為全球億萬富豪最多的城市

超越紐約 北京成為全球億萬富豪最多的城市

富比世全球富豪榜：貝佐斯4連霸 馬斯克緊追在後

富比世全球富豪榜：貝佐斯4連霸 馬斯克緊追在後
馬雲「泰山會」才解散…雷軍聚會 1桌人身家逾2000億

馬雲「泰山會」才解散…雷軍聚會 1桌人身家逾2000億
未外逃未軟禁未出局 英媒：馬雲安靜不少 仍直通高層

未外逃未軟禁未出局 英媒：馬雲安靜不少 仍直通高層

熱門新聞

上海成人用品展一名業者展示商品。路透資料照片

官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉

2021-04-03 10:36
中共故總書記趙紫陽，「六四事件」後，在軟禁中度過了生命中最後的16年，於2005年逝世。並於2019年10月18日下葬。（Getty Images）

中共中央令下 趙紫陽家人打包搬離北京故居

2021-04-04 11:08
劉長江是一名網紅，放棄高薪從軍獲得不少網友關注。（取材自微博）

湖北00後小鮮肉棄60萬薪參軍 讚聲響起、他被起底慘了

2021-04-02 10:00
醫務人員在做染色體檢查。(新華社資料照片)

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

2021-04-06 10:00
有網友表示，為了喝一杯茶顏悅色奶茶，已經排隊超六小時。（取材自每日經濟新聞／深圳報業視頻截圖）

雷軍投資的奶茶 1杯炒到500元 吸6萬人排隊

2021-04-03 13:00
山西小伙張崑瑋的徵友帖，意外在網上炸了鍋。（取材自觀察者網）

網上徵女友被「貌」犯 山西小伙起底…竟是清華大佬

2021-04-03 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
東航紐約→上海航班熔斷 飛中航線票價飆漲

東航紐約→上海航班熔斷 飛中航線票價飆漲
白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲

白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲
英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可

英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可
希臘落難王子 陪伴女王逾70年

希臘落難王子 陪伴女王逾70年
網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定

網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定