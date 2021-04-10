我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遏止非法移民北上 美考慮付錢給中美洲國家

舊金山開放16歲以上打新冠疫苗 不用預約

美提戰略競爭法案 分析：全面對抗中 環時：京3招回擊

中國新聞組／北京10日電
美國持續對中國軍事施壓，美軍第七艦隊8日在官網表示，「羅斯福號」航艦（前）打擊群和兩棲攻擊艦梅金島號（後）已在南海會合展開遠征突擊行動。美軍也在官網和臉書曝光演習的影片和照片。(取材自羅斯福號臉書)
美國持續對中國軍事施壓，美軍第七艦隊8日在官網表示，「羅斯福號」航艦（前）打擊群和兩棲攻擊艦梅金島號（後）已在南海會合展開遠征突擊行動。美軍也在官網和臉書曝光演習的影片和照片。(取材自羅斯福號臉書)

美國參議院提出「2021年戰略競爭法案」還沒通過實施，但法案內容「劍指中國大陸」的硝煙味，被美媒形容這象徵美國已正式拉開與中國大陸全面戰略競爭的帷幕。中國大陸官媒昨天刊出分析指出，這項法案是美國在未來幾十年中美博弈上的第一份全面性綱領，北京一定要在戰術層面正面迎敵，最後逼著美國坐下來平等地跟中國大陸談很多事情。

美國參議員梅南德茲等人提出的「2021年戰略競爭法案」，預計下周提交參議院外交關係委員會審議。同日，美國商務部宣布將7家參與製造超級計算機的中國大陸企業拉入實體清單，官媒環球時報評論稱這是美國「使用更大力氣試圖窒息中國高科技產業的明確宣示」。

環時旗下「補壹刀」公眾號昨天針對「2021年戰略競爭法案」評論指出，這份議案著眼的時間跨度，是未來幾十年美中的競爭較量，且涉及的領域包括「在國家和國際力量的所有方面」。這可能是今後中美博弈關鍵階段，美國政治精英擬定的第一份綱領性的文件。中方不能輕視，一定要在戰術層面，重視這份議案強調的，美國著力打造的「重點戰略方向和能力」。

提案人梅南德茲在對這項議案發布聲明中的標題寫著「全面的中國立法」，接著包括美國之音稱這項法案是美要加強與中的「全面戰略競爭」，美媒Aioxs也稱法案通過後將向北京發出「美國兩黨在捍衛民主價值觀方面團結一致」的強烈信號。補壹刀評論認為，梅南德茲的聲明看來不像聲明，倒有點像是檄文。

評論指出，還有一個中方要看到的重點是，拜登在國內很明顯是一個弱勢總統，國會比拜登在對華政策上強硬的多，這種內部競爭，會極大縮小拜登政府對華政策的靈活性空間，使得拜登政府的對華政策成為一種「瘋狂地推進對華戰略競爭」。但目前看來，在中美之間發生戰爭，那是不可思議的事情，拜登政府不會讓這種情況發生。

評論認為，如果是在非戰爭狀態下的競爭，那麼最後的解決關鍵和結果，還是中國大陸是不是能持續發展自己。中方應保持這種持續平衡的態勢，最後走到一個和美國平起平坐的地步，逼著美國坐下來平等地跟中國談很多事情。

另環時社評指出，美方接連出招，中方也有三件武器回擊，分別是中國大陸發展的內在動力、巨大經濟合作吸引力以及穩健的路線。「我們有拉長比賽的能力和資本，我們將笑到最後」。

美國 中國 拜登

上一則

美封殺7家中國超級電腦企業 信維喊冤：不是我

下一則

競爭政策大多繼承川普 拜登對中至少強硬2年

延伸閱讀

新聞評論／美交往準則能放也能收 台灣要拿出實力鞏固

新聞評論／美交往準則能放也能收 台灣要拿出實力鞏固
菲立普親王逝世 拜登夫婦深切慰問

菲立普親王逝世 拜登夫婦深切慰問
克魯曼：川普減稅沒用 拜登直接向避稅妖精宣戰

克魯曼：川普減稅沒用 拜登直接向避稅妖精宣戰
拜登祭控槍令：槍枝暴力成「流行病」 美國蒙羞

拜登祭控槍令：槍枝暴力成「流行病」 美國蒙羞

熱門新聞

上海成人用品展一名業者展示商品。路透資料照片

官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉

2021-04-03 10:36
中共故總書記趙紫陽，「六四事件」後，在軟禁中度過了生命中最後的16年，於2005年逝世。並於2019年10月18日下葬。（Getty Images）

中共中央令下 趙紫陽家人打包搬離北京故居

2021-04-04 11:08
劉長江是一名網紅，放棄高薪從軍獲得不少網友關注。（取材自微博）

湖北00後小鮮肉棄60萬薪參軍 讚聲響起、他被起底慘了

2021-04-02 10:00
醫務人員在做染色體檢查。(新華社資料照片)

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

2021-04-06 10:00
有網友表示，為了喝一杯茶顏悅色奶茶，已經排隊超六小時。（取材自每日經濟新聞／深圳報業視頻截圖）

雷軍投資的奶茶 1杯炒到500元 吸6萬人排隊

2021-04-03 13:00
山西小伙張崑瑋的徵友帖，意外在網上炸了鍋。（取材自觀察者網）

網上徵女友被「貌」犯 山西小伙起底…竟是清華大佬

2021-04-03 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
東航紐約→上海航班熔斷 飛中航線票價飆漲

東航紐約→上海航班熔斷 飛中航線票價飆漲
白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲

白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲
英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可

英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可
希臘落難王子 陪伴女王逾70年

希臘落難王子 陪伴女王逾70年
網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定

網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定