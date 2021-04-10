美提戰略競爭法案 分析：全面對抗中 環時：京3招回擊

美國持續對中國軍事施壓，美軍第七艦隊8日在官網表示，「羅斯福號」航艦（前）打擊群和兩棲攻擊艦梅金島號（後）已在南海會合展開遠征突擊行動。美軍也在官網和臉書曝光演習的影片和照片。(取材自羅斯福號臉書)

美國 參議院提出「2021年戰略競爭法案」還沒通過實施，但法案內容「劍指中國 大陸」的硝煙味，被美媒形容這象徵美國已正式拉開與中國大陸全面戰略競爭的帷幕。中國大陸官媒昨天刊出分析指出，這項法案是美國在未來幾十年中美博弈上的第一份全面性綱領，北京一定要在戰術層面正面迎敵，最後逼著美國坐下來平等地跟中國大陸談很多事情。

美國參議員梅南德茲等人提出的「2021年戰略競爭法案」，預計下周提交參議院外交關係委員會審議。同日，美國商務部宣布將7家參與製造超級計算機的中國大陸企業拉入實體清單，官媒環球時報評論稱這是美國「使用更大力氣試圖窒息中國高科技產業的明確宣示」。

環時旗下「補壹刀」公眾號昨天針對「2021年戰略競爭法案」評論指出，這份議案著眼的時間跨度，是未來幾十年美中的競爭較量，且涉及的領域包括「在國家和國際力量的所有方面」。這可能是今後中美博弈關鍵階段，美國政治精英擬定的第一份綱領性的文件。中方不能輕視，一定要在戰術層面，重視這份議案強調的，美國著力打造的「重點戰略方向和能力」。

提案人梅南德茲在對這項議案發布聲明中的標題寫著「全面的中國立法」，接著包括美國之音稱這項法案是美要加強與中的「全面戰略競爭」，美媒Aioxs也稱法案通過後將向北京發出「美國兩黨在捍衛民主價值觀方面團結一致」的強烈信號。補壹刀評論認為，梅南德茲的聲明看來不像聲明，倒有點像是檄文。

評論指出，還有一個中方要看到的重點是，拜登 在國內很明顯是一個弱勢總統，國會比拜登在對華政策上強硬的多，這種內部競爭，會極大縮小拜登政府對華政策的靈活性空間，使得拜登政府的對華政策成為一種「瘋狂地推進對華戰略競爭」。但目前看來，在中美之間發生戰爭，那是不可思議的事情，拜登政府不會讓這種情況發生。

評論認為，如果是在非戰爭狀態下的競爭，那麼最後的解決關鍵和結果，還是中國大陸是不是能持續發展自己。中方應保持這種持續平衡的態勢，最後走到一個和美國平起平坐的地步，逼著美國坐下來平等地跟中國談很多事情。

另環時社評指出，美方接連出招，中方也有三件武器回擊，分別是中國大陸發展的內在動力、巨大經濟合作吸引力以及穩健的路線。「我們有拉長比賽的能力和資本，我們將笑到最後」。