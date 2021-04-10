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美封殺7家中國超級電腦企業 信維喊冤：不是我

記者戴瑞芬／綜合報導
被指遭美列涉軍黑名單，信維通信股價大跌，但表明是訊息搞烏龍。取自新浪網
被指遭美列涉軍黑名單，信維通信股價大跌，但表明是訊息搞烏龍。取自新浪網

美國商務部網站8日發布公告，將七個中國超級電腦企業列入實體清單，被中國媒體點名「中槍」列的深圳信維微電子跳出來喊冤，「並非是清單列名的ChengduShenwei公司」，成了替罪羔羊。

美國商務部網站公告，將七個涉軍供應的中國超級電腦實體，列入實體清單。中新網等發布的七家被制裁名單包括天津飛騰資訊技術有限公司（ Tianjin Phytium Information Technology）、上海積體電路技術與產業促進中心（Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center）、深圳市信維微電子有限公司（Sunway Microelectronics）、以及國家超級電腦濟南中心、深圳中心、無錫中心、鄭州中心。

其中，被點名的信維通信喊冤，信維表示，美國商務部原文件指的是ChengduShenwei Technology，and Chengdu Sunway Technology，信維通信董秘楊明輝表示，中國媒體訊息搞烏龍，美實體清單上的不是信維通信的子公司，與信維通信沒有任何關係。

有網友追根究柢，查出ChengduShenwei是成都申威，拿到中國國家「核高基」專項資金支持的國產晶片廠；而做行動天線的深圳信維不幸被波及，成了替罪羔羊。

BBC報導，中國外交部發言人趙立堅9日在例行記者會上表示，美國政府為了維護自身科技壟斷和霸權地位，遏制中國發展，一再泛化國家安全概念，濫用國家力量，濫用實體清單，不擇手段地惡意打壓中國高科技企業，中方對此堅決反對。

美國將7家中國實體列入黑名單，指它們製造超級計算機支持中國軍隊。這是美國拜登政府...
美國將7家中國實體列入黑名單，指它們製造超級計算機支持中國軍隊。這是美國拜登政府首次採取措施加大中國獲取美國技術的難度。Getty Images

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