「被導彈快艇追1小時」 菲律賓記者曝遭中海警船驅趕

衛星圖片顯示，大量中國漁船聚集在牛軛礁周圍。(歐新社)

美國 國務卿布林肯 8日致電菲律賓外長洛欽，雙方均對中國 「民兵船」（中方稱是漁船）在南海有主權爭議的牛軛礁的活動表達關切。另外，有菲律賓媒體披露，近日前往南海仁愛礁採訪途中，遭到中國海警船驅逐。菲律賓國防部已表達關切，指示軍方蒐證調查。

香港經濟日報報導，路透9日引述美國國務院聲明指，布林肯與菲外長洛欽通電話期間，均對中國「民兵船」在南海牛軛礁的活動表達了關切。布林肯亦重申「美菲聯防條約」（U.S.-Philippine Mutual Defense Treaty）適用於南海。

對此，中國外交部發言人趙立堅9日在例行記者會上表示，牛軛礁是中國南沙群島的一部分，中方漁船在牛軛礁海域生產作業和避風，合理合法，無可指責。趙立堅又敦促美方尊重「地區國家間妥處分歧、維護南海局勢穩定的努力」，停止搬弄是非、挑撥離間。

另據中央社報導，菲律賓ABS-CBN新聞台記者贊布拉諾（Chiara Zambrano）報導，她和拍攝團隊8日前往位於菲國專屬經濟海域的自由群島（KIG），希望了解當地漁民如何因應大批中國船隻出現在這個海域。

贊布拉諾說，他們租用的船隻抵達距仁愛礁（Second Thomas Shoal）約4海里處時，一艘白色中國海警船航向他們，廣播詢問為何他們出現在這個海域。由於中國海警船以英文詢問，菲律賓船長並未答覆，僅決定返航。

她表示：「即使我們正在返航，我們被這艘白色中國海警船追逐了一小時。它離我們很近，甚至可以看到它的船頭編號。」

報導指出，贊布拉諾說，中國海警船後來停止追逐，但出現兩艘22型導彈快艇（Type 022 Houbei Fast Attack Craft）跟著媒體租用的船，每艘快艇配有兩枚飛彈。

她表示，這兩艘快艇來自中國位於美濟礁（Mischief）的軍事基地。

對此，菲律賓總統發言人羅奎（Harry Roque）表示，這起事件「交由外交部和國防部」發言。

菲國國防部發布聲明表示，「我們對任何無武裝平民的海上安全感到關切」，已指示軍方蒐證調查這起事件，調查結果將通報相關單位，以協調採取後續行動。

馬尼拉當局近日表示，大批中國海上民兵船持續集結牛軛礁周邊，並擴散到其他島礁，軍方監測到210艘中國船隻出現在自由群島海域。

連日來，菲律賓至少兩度提出外交抗議。美國、日本、澳洲、加拿大先後表達關切。