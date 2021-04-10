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生活成本最高城市 上海取代香港 躍全球第一

記者林汪靜／綜合報導
上海躍升成全球生活成本最高城市，取代香港，第二名則是東京。圖為上海迪士尼五周年慶典。（中新社）
上海躍升成全球生活成本最高城市，取代香港，第二名則是東京。圖為上海迪士尼五周年慶典。（中新社）

香港再也不是生活最花錢城市。瑞士寶盛私人銀行公布的「2021全球財富和高端生活報告」顯示，上海成為全球生活成本最高城市，香港連跌兩級至第三，另外，香港房價在全球25個城市中排第二，僅次於摩納哥。

報告顯示，上海躍升成全球生活成本最高的城市，上海上升一級，取代去年第一名的香港，而第二名是上升一級的東京，香港排名連跌兩級降至第三名。

整體而言，亞洲仍是全球生活成本最昂貴地區，美洲則最便宜，部分原因是亞洲已由全球疫情危機復甦、區內匯率穩定；另一方面，美元和加元兌全球其他主要貨幣的匯率下跌，以及拉丁美洲貨幣大幅貶值。

報告還指出，香港房價在25個城市中排名第二，僅次於摩納哥，倫敦排第三。瑞士寶盛指出，香港房市剛性需求強，預計房價未來會穩步上揚。此外，報告顯示，香港房市的交易投資量已恢復至新冠肺炎疫情前的水準。

香港經濟日報報導，報告顯示，疫情下，全球旅遊業的崩潰中斷旅遊和相關服務，以美元計價，價格跌幅最大的奢侈品項目是女裝、女鞋，下跌11.7%；飯店套房價格下跌9.3%，而不少航空公司抬高機票價格以彌補成本，導致商務艙機票價格升幅最大，上升11.4%，威士忌價格則上升9.9%。

對於上海生活成本連跳兩級超越香港，瑞士寶盛私人銀行亞太區研究部主管Mark Matthews表示，以美元計價，去年上海物價上升6%，而全球平均只上升1%，而香港物價則持平，另外上海的商務艙機票和飯店價格都大幅上升，是讓上海取代香港成為生活成本最高的城市的主要原因。

香港 房價 疫情

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