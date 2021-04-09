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超越紐約 北京成為全球億萬富豪最多的城市

中國新聞組／北京9日電
亞洲首富「農夫山泉」董事長鐘睒睒。（取自農夫山泉官網）
亞洲首富「農夫山泉」董事長鐘睒睒。（取自農夫山泉官網）

「富比世」雜誌(Forbes)2021年富豪榜日前出爐，上榜人數刷新歷史記錄，共有2755名億萬富豪登上榜單，其中包括493名新上榜者。此為大中華地區首次在富豪人數方面超過美國，總數達到745人。北京也首次超過紐約，成為全球億萬富豪最多的城市。

中國基金報報導，今年共有2755位新富豪邁入億萬富豪俱樂部，隨著中國經濟回暖及資本市場的活躍，來自中國的新富豪達626位。超過40%的新晉億萬富豪來自中國，2%來自美國。

大中華地區首次在富豪人數方面超過美國，總數達到745人。

值得注意的是，去年北京新增33位億萬富豪，總人數有100位，而紐約去年新增僅7位，總人數99位。而北京的億萬富豪人數也首次超越紐約，成為全球億萬富豪人數最多的城市，而在過去七年一直是紐約排名第一。

「富比世」追蹤到493位新晉億萬富豪——這是一個創紀錄的數字，大約等同於每17個小時就產生一位。

新興財富的主要來源包括：首次公開募股、通過SPAC（特殊收購目的公司）上市、加密貨幣和新冠肺炎相關的醫療保健。

除北京外，香港、上海、杭州都進入億萬富翁數量前十的城市榜單，去年，這4座城市共新增了96位億萬富豪。而美國躋身前十的城市僅有紐約和舊金山。

中國方面，農夫山泉創始人鐘睒睒成為中國首富，身家689億美元，世界排名第13。緊接著的是馬化騰658億美元、黃崢553億美元、馬雲484億美元與王衛390億美元。從2021年富豪榜看到，中國已在縮小差距。

中國 紐約 美國

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