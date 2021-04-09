獲中巨額貸款 匈牙利擬建復旦分校 建商曾捲竊聽疑雲

上海復旦大學擬在匈牙利布達佩斯建立分校，為超過6000名學生提供課程。圖為該校畢業生。(路透資料照片)

上海復旦大學擬在匈牙利布達佩斯建立分校。當地媒體披露，該校工程費用高達15億歐元，項目成本甚至高過匈牙利2019年全國高等教育 開支。而值得關注的是，獲推薦負責建設該工程的是中國 建築集團，該集團曾捲入興建非洲聯盟總部竊聽疑雲。

香港01引述匈牙利媒體「Direkt36」報導，文件顯示，根據由匈牙利創新與科技部長László Palkovics提出的草擬提案，在未計算其他基建等開支下，該分校的建造費已高達15億歐元，比2019年匈牙利高等教育總開支的13億歐元還要高。其中，除了部份建造費由匈牙利直接負責，其餘都是來自中方的貸款 ，中國國家開發銀行會以優惠條件借出13億歐元的貸款。

報導指出，中國建築集團以不足10億歐元之價競投該工程，並獲得匈牙利創新與科技部推薦。該集團投標時已明確指，會使用一定數目的中國工人，並會入口來自中國的建築材料。匈牙利方面也已決定該校建築由中方全權負責，並由創新與科技部委任專員監督。

該分校計畫於2024年開放，並為超過6000名學生提供課程。

此外，上述報導並提到，中國建築集團曾在2017年捲入由中國政府出資、中國建築集團興建的非洲聯盟總部的竊聽疑雲。當時非洲聯盟總部被發現有竊聽裝置，且數據會每晚傳至上海，令外界質疑中方是否藉此監控非洲聯盟總部。