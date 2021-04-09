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中疫苗協會：年底前國內7成接種 明年產能達50億劑

記者呂佳蓉／綜合報導
圖為北京理工大學新冠疫苗接種點，醫務工作者為學生接種新冠疫苗。(中新社)
圖為北京理工大學新冠疫苗接種點，醫務工作者為學生接種新冠疫苗。(中新社)

時值湖北武漢解封一周年，中國疫苗行業協會會長封多佳昨天表示，明年中國新冠疫苗年產能將達到約50億劑，而在今年底前近七成中國民眾有望陸續接種。

北京日報報導，封多佳表示，現今中國國產新冠疫苗在國內的使用量超過1億3000萬劑，出口數量超過一億劑，涉及百餘個國家。這也是中共建政以來首次如此大規模對外提供疫苗援助，中國新冠疫苗製造能力已占全球新冠疫苗產能約一半。

封多佳指出，新冠疫情給中國疫苗行業帶來了前所未有的發展機遇，品質與產量都在加速轉向成為疫苗強國。目前中國包含疫苗科研、生產、冷鏈供應，以及相關設備、材料、裝備、工程、資訊化服務等疫苗行業相關企業在內，已形成了一完整產業鏈。伴隨中國疫苗加速出海，同步加快產能與品質的升級。

目前在中國，以北京地區的接種情況最好。截至4月6日，北京已接種1083萬人，接種率已達到50%，在中國居冠。據測算，到4月底，北京累計接種人數將約在1560萬人左右，達到70%比例的群體免疫屏障要求。

不過，自由亞洲電台報導，中國多地因疫苗缺貨，要緊急暫停第二針接種計畫。包括海南省海口市、廣西省東興市等都發布相關暫停接種通告。

報導指出，中國疫苗行業協會副會長姚桐利6日對時代財經說，個別地方新冠疫苗臨時短缺可能與地區調配有關，「國家有專門部門負責協調疫苗生產和接種進度，所以新冠疫苗不太可能會出現大規模短缺的情況。」

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