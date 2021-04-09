武漢解封周年…官方高調宣傳 居民撕歧視標籤

武漢解封滿周年，夜幕下的武漢街頭人潮眾多。（新華社）

昨天是湖北省武漢 解封一周年，去年此時，封城抗疫76天。武漢疫後生活滿一年，中國 官媒連日高調宣傳武漢疫後這一年，有序復工、經濟重振，浴火重生。但是民眾的生活仍徹底改變，外出戴口罩、掃健康碼進出、拚接種疫苗、世界仍被迫隔離。

去年1月23日為對抗疫情 ，武漢宣布封城，這是公衛史上前所未有，1000多萬人口全部禁足在家，商家關閉，交通停擺，「黃色城牆」將小區與道路團團包圍。直到同年4月8日才解封。

解封一年後的武漢已多時沒有爆發本土病例，交通恢復以往，旅客紛沓至黃鶴樓，櫻花點綴城市，人們早起排隊吃網紅早餐店。中國連日來高調宣傳武漢解封一周年，官媒如新華社、人民日報等，皆以醒目的標題與版面凸顯武漢為英雄城市、春天再臨。

中國外交部近日還宣布，將在4月12日舉行「外交部湖北全球特別推介活動」，旨在向世界展示湖北浴火重生的面貌，發言人趙立堅歡迎世人去武漢登黃鶴樓、吃熱乾麵。

不過前不久的清明假期，幾篇自媒體文章，像是「武漢大暴雨，32萬人擠滿陵園：人群散去，他們哭了」、「武漢，封城結束後的第一個清明節」都在熱傳後在中國的社群媒體上遭刪除。

已逝的新冠疫情吹哨人、武漢中心眼科醫院醫生李文亮的微博，昨天再度湧入大批網民留言，有網民留言：「今天是武漢重啟一年，今年武漢大學的櫻花開得特別漂亮」、「李醫生，武漢重啟一周年來，來看看你」、「武漢解封一周年了，我們也都開始陸續打預防針了，我們會越來越好的」。

至於在疫情時寫下武漢日記的湖北作家方方，則是在網路上受到網民的諷刺與言語攻擊，他們批評方方因疫情出書發了一筆「國難財」。然而，還有許多人因疫情與親人永別，留著疫情的傷痛，要回到疫情前的生活仍有一大段路要走。

另外，有媒體報導，武漢解封重啟一年，對於更多當地民眾來說「重獲新生」是個深刻感受。在當地企業工作的詹姓民眾回憶，解封之初，武漢人到外省市都被當作「瘟神」，自己不僅曾遭旅店拒絕接待，還感受到「嚴重且直接赤裸裸的地域歧視。」詹姓民眾表示，當時武漢人身上彷彿被烙上「病毒」二字，被避之唯恐不及。