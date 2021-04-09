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武漢解封周年…官方高調宣傳 居民撕歧視標籤

記者呂佳蓉／綜合報導
武漢解封滿周年，夜幕下的武漢街頭人潮眾多。（新華社）
武漢解封滿周年，夜幕下的武漢街頭人潮眾多。（新華社）

昨天是湖北省武漢解封一周年，去年此時，封城抗疫76天。武漢疫後生活滿一年，中國官媒連日高調宣傳武漢疫後這一年，有序復工、經濟重振，浴火重生。但是民眾的生活仍徹底改變，外出戴口罩、掃健康碼進出、拚接種疫苗、世界仍被迫隔離。

去年1月23日為對抗疫情，武漢宣布封城，這是公衛史上前所未有，1000多萬人口全部禁足在家，商家關閉，交通停擺，「黃色城牆」將小區與道路團團包圍。直到同年4月8日才解封。

解封一年後的武漢已多時沒有爆發本土病例，交通恢復以往，旅客紛沓至黃鶴樓，櫻花點綴城市，人們早起排隊吃網紅早餐店。中國連日來高調宣傳武漢解封一周年，官媒如新華社、人民日報等，皆以醒目的標題與版面凸顯武漢為英雄城市、春天再臨。

中國外交部近日還宣布，將在4月12日舉行「外交部湖北全球特別推介活動」，旨在向世界展示湖北浴火重生的面貌，發言人趙立堅歡迎世人去武漢登黃鶴樓、吃熱乾麵。

不過前不久的清明假期，幾篇自媒體文章，像是「武漢大暴雨，32萬人擠滿陵園：人群散去，他們哭了」、「武漢，封城結束後的第一個清明節」都在熱傳後在中國的社群媒體上遭刪除。

已逝的新冠疫情吹哨人、武漢中心眼科醫院醫生李文亮的微博，昨天再度湧入大批網民留言，有網民留言：「今天是武漢重啟一年，今年武漢大學的櫻花開得特別漂亮」、「李醫生，武漢重啟一周年來，來看看你」、「武漢解封一周年了，我們也都開始陸續打預防針了，我們會越來越好的」。

至於在疫情時寫下武漢日記的湖北作家方方，則是在網路上受到網民的諷刺與言語攻擊，他們批評方方因疫情出書發了一筆「國難財」。然而，還有許多人因疫情與親人永別，留著疫情的傷痛，要回到疫情前的生活仍有一大段路要走。

另外，有媒體報導，武漢解封重啟一年，對於更多當地民眾來說「重獲新生」是個深刻感受。在當地企業工作的詹姓民眾回憶，解封之初，武漢人到外省市都被當作「瘟神」，自己不僅曾遭旅店拒絕接待，還感受到「嚴重且直接赤裸裸的地域歧視。」詹姓民眾表示，當時武漢人身上彷彿被烙上「病毒」二字，被避之唯恐不及。

武漢解封周年，因治療病人感染新冠肺炎的武漢市中心醫院心血管外科醫師易凡早已出院。...
武漢解封周年，因治療病人感染新冠肺炎的武漢市中心醫院心血管外科醫師易凡早已出院。 （取材自封面新聞）

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