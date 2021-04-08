國際奧委會再傳爭議 傳與「新疆棉花」中企合作

在中國爆發香港和新疆人權侵害事件後，國際發起抵制2022北京冬奧呼聲。圖為國際奧會主席巴赫2015年宣布北京取得2022冬奧舉辦權時的畫面。(路透資料照片)

在距離北京冬奧開幕剩十個月之際，國際奧委會又爆出新的爭議。美媒報導，在各界抗議、抵制浪潮越來越高之際，國際奧委會傳與涉新疆 棉等相關中企合作。

德國之聲中文網引述美媒Axios報導，國際奧委會將2021年東京夏季奧運 會和2022年北京冬奧會的統一合同給了一家中國 公司恒源祥（HYX）。這家公司在新疆有附屬工廠，並公開宣傳使用新疆棉。在中國供應鏈被指通過強迫新疆維族人勞動生產出這些棉花的同時，爭議再添一樁。

報導提到，國際奧委會在2019年9月宣布，恒源祥將為國際奧委會成員和工作人員提供正式的製服，例如儀式上使用的制服。其實，恒源祥與中國奧委會有著長期的合作關係，是2008年北京奧運會的讚助商。

報導指出，恒源祥告訴國際奧委會，奧運服中使用的棉花並非來自新疆。國際奧委會發言人告訴Axios，恒源祥向國際奧委會提供了一份原產地證書，表示用於生產國際奧委會制服的棉花來自中國以外的地區。不過該發言人沒有說明是哪個機構出具的證書，也沒有應Axios的要求提供證書的複印本。

在淘寶、JD.com等中國電商平台的列表中，恒源祥的許多產品都宣傳含有新疆棉。該公司網站也顯示，其有一家工廠位於新疆。

勞工權益組織Worker Rights Consortium的戰略研究總監克莉奇絲（Penelope Kyritsis）在審查了有關恒源祥的資料後告訴Axios：「奧運會不應該與在維吾爾地區生產的企業有任何關聯。與一家不僅來自維吾爾地區，而且在產品廣告中誇耀這件事，在道德上應受到譴責。」

報導說，她強調，「當全世界都意識到維吾爾地區發生的恐怖事件時，國際奧委會似乎視而不見。」