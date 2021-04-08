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在歐洲復播後首起投訴 CGTN遭控迫維族兒童自白

中國新聞組／北京8日電
法國最高視聽委員會7日證實，已接到針對中國官媒中國環球電視網（CGTN）的第一起投訴案，譴責CGTN播出維吾爾女童被迫自白的畫面。圖為營運CCTV與CGTN的中央廣播電視總台。（中新社）
法國最高視聽委員會7日證實，已接到針對中國官媒中國環球電視網（CGTN）的第一起投訴案，譴責CGTN播出維吾爾女童被迫自白的畫面。圖為營運CCTV與CGTN的中央廣播電視總台。（中新社）

中國官媒中國環球電視網（CGTN）在被英國取消播放許可後，日前在法國落地。不過，中央社報導，法國媒體主管機關「法國最高視聽委員會」（CSA）證實，已接到針對CGTN的第一起投訴案，譴責CGTN 播出維吾爾女童被迫自白的畫面。

據報導，投訴單位關注亞洲人權議題的非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）在5日公布的新聞稿中表示，已經代表曾接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪的新疆集中營受害者家屬阿布都熱依（Mamutjan Abdurehim）和德國的中國族裔政策學者鄭國恩（Adrian Zenz）二人，向CGTN歐洲監管機構「法國最高視聽委員會」，與美國監管機構美國聯邦傳播委員會（FCC）提出申訴。

保護衛士寫道：「譴責CGTN透過嚴重的謊言與扭曲言論，來製作顯然用於詆毀阿布都熱依和鄭國恩的新聞。」「這些投訴將成為保護衛士提供歐盟與美國監管機構的新證據之一，以證明CGTN嚴重侵害人權（例如強迫自白），以及為了中國共產黨利益而故意扭曲事實與欺騙」。

報導指出，對於這份投訴，CSA回覆：「CSA已經確認接獲保護衛士投訴，目前正在進行調查。」

CSA重申，CGTN受到密切觀察，並被要求尊重法國法律規定的相關義務。「若出現違法情事，CSA將出面干涉」。

報導表示，「重點週刊」（Le Point）昨天訪問了目前流亡澳洲的維吾爾人阿布都熱依。2015年底他的妻子帶孩子回中國處理證件，未料不久後妻子便被關進集中營，阿布都熱依已經好幾年沒有孩子和妻子的音訊和消息。

阿布都熱依向重點週刊譴責CGTN說他拋家棄子，更重要的是，他覺得該電視台強迫他10歲的女兒穆赫利斯（Muhlise）受訪，並將畫面播出，這是侵害人權的行為。

在穆赫利斯接受CNN採訪並在鏡頭前哭訴想念父母後，CGTN隨即對穆赫利斯一家進行反報導，並在報導中指控CNN「打擾」了穆赫利斯一家，而穆赫利斯向CGTN說的內容也與之前CNN相互矛盾。

至於鄭國恩，這名德國學者過去幾年來一直批判中國在新疆進行文化種族清洗，導致自己也成為中國制裁的對象之一。他指控CGTN污衊他宣傳不實言論，卻不給他回應的權利。

今年2月初，中國環球電視網在遭到「英國通訊管理局」（Ofcom）因其受控於中國共產黨而撤銷牌照後，轉向CSA提出申請，並於3月3日獲得播放執照，使其能於全歐復播。有鑒於CGTN引發的風波與爭議，CSA宣佈消息時承諾將「特別注意CGTN是否遵守法規要求」。

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