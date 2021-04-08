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抵制呼聲下 國際奧委會：須在政治問題上保持中立

中國新聞組／北京8日電
北京冬奧預定2022年2月4日開幕。圖為運動員在冰球項目測試活動中。(中新社)
北京冬奧預定2022年2月4日開幕。圖為運動員在冰球項目測試活動中。(中新社)

隨著國際對新疆、香港人權關注升溫，美、歐、英、加、澳等西方國家政府面對要求抵制北京2022冬奧會的壓力也俱增。BBC報導，有分析認為，由於距離北京冬奧會還有約一年時間，多數國家政府可能還在謹慎觀望。國際奧委會則回應，稱國際奧委會必須在所有國際政治問題上保持中立。

由於國際間越來越多組織與個人公開呼籲「抵制」預定於2022年2月4日在北京開幕的冬奧會，BBC近日致函國際奧委會詢問態度。

BBC報導指出，國際奧委會書面答覆稱，「考慮到奧運參與方的多元性質，國際奧委會必須在所有國際政治問題上保持中立。授予某國奧委會奧運舉辦權並不意味著國際奧委會認同該國的政治架構，社會狀況和人權標凖。奧運會由國際奧委會管轄，而並非國家政府。國際奧委會直接向各國奧委會發出參與邀請——邀請並非來自舉辦國政府。舉辦國首腦可以在開幕式上講一句由國際奧委會草擬的話，宣佈奧運會開幕。任何其他政界人士不被允許在奧運期間，即使是發獎儀式上扮演任何角色」。

「從始至終，國際奧委會承認並堅持奧運憲章和道德凖則中的人權基本凖則。我們嚴肅對待我們確保奧運會尊重奧運憲章的責任」。

報導指出，儘管有國際奧委會比較明確的「中立」立場和各國政府迄今為止非常謹慎的回應，要求抵制北京冬奧的呼聲卻沒有減弱的跡象。

報導引述分析說，由於距離北京冬奧開幕還有約一年時間，各國政府即使開始聽取這方面的民意，也不大可能近期內作出決斷，況且多國聯合抵制北京冬奧事關重大，需要考慮的層面除外交之外，還有國際地緣政治、全球經濟等多方面因素。

有呼籲抵制的人士稱，抵制北京冬奧其實有多種可能，除最極端的類似於西方和中國因蘇聯入侵阿富汗而集體抵制1980年莫斯科奧運，以及隨後蘇東集團國家集體抵制1984洛杉磯奧運之外，還有其他相對「軟化」的選項。

報導稱，世界維吾爾代表大會發言人茱莫泰(Zumretay Arkin)表示，類似於各國領導人不出席開幕典禮的「外交抵制」也會受到歡迎。她也同時呼籲各國運動員能夠用自己的良知來考慮是否抵制北京奧運。

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