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與盟國聯合抵制北京冬奧? 白宮：沒討論過

記者張文馨、清棠／綜合報導
白宮發言人莎奇7日表示，美國對2022北京冬奧，立場沒有改變。(美聯社)
白宮發言人莎奇7日表示，美國對2022北京冬奧，立場沒有改變。(美聯社)

對於美國國務院發言人普萊斯6日稱美國正與盟國討論是否聯合抵制2022年北京冬季奧運說法，白宮發言人莎奇7日表示，美國對2022北京冬奧，立場沒有改變，美國沒有討論過，也沒有與盟友和夥伴正在討論要聯合抵制。有外媒分析認為，美國在數小時內的立場不同調，代表美國在抵制一事上「退縮了」。

普萊斯6日於例行記者會上被問到是否聯合抵制北京冬奧時說，美國當然希望與盟友討論此事，協調一致作法符合彼此利益。由於這是美方首次具體回應有關杯葛北京冬奧之事，引發軒然大波。

普萊斯稍後在一封電子郵件中澄清稱，他說的是美國與盟友採取協調的做法，而不是正在具體討論聯合抵制。他事後在推文補充，「針對北京冬季奧運，我們沒有任何宣布，但我們會持續與盟友夥伴密切諮商，以確認共同關切的議題，及建立對北京的一致態度」。

莎奇於7日的例行記者會上，修正了普萊斯前一天的說法。莎奇表示，美國與盟友夥伴密切協商，以確定共同關切的議題並建立一致方針，但從美國角度來看，關於北京冬奧，沒有任何改變計畫的討論在進行中。

沒多久，路透7日報導，日本內閣官房長官加藤勝信表示，日本沒有與美國討論可能抵制北京冬奧會一事。日本時報報導稱，美國有關抵制北京冬奧會的言論讓日本為難。因為當前中日兩國都將舉辦奧運會，雙方也同意在成功舉辦奧運會一事上合作。

對於美方有關抵制北京冬奧的說法，中國外交部發言人趙立堅昨天表示，美國國務院發言人已經澄清。他強調，將體育運動政治化，有違奧林匹克憲章精神，損害的是各國運動員的利益和國際奧林匹克事業，包括美國奧委會在內的國際社會不會接受。

美國奧委會和殘奧會主席萊昂斯則發表聲明，重申反對抵制北京冬奧會。聲明中說，「我們不認為美國的體育健將必須被當作政治棋盤上的棋子」。有關中國發生的人權問題，美國政府有諸多手段對此作出建設性的應對，「對我們的運動員而言，唯一的夢想就是代表美國出席」。

對於普萊斯和莎奇的相關說法，法廣分析指出，短短數個小時，白宮發言人的表態與國務院在是否抵制北京冬奧的立場上明顯不同，對照莎奇今年2月份表示，美國尚未決定是否參與2022年北京冬奧會，莎奇的說法明顯在退卻。

美國 北京 奧運

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