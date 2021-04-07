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中使館發推譴土耳其官員 遭嗆：像座大使館 別像黑手黨

中國新聞組／北京7日電
中國駐土耳其大使劉少賓。（取材自百度百科）
中國駐土耳其大使劉少賓。（取材自百度百科）

土耳其在野黨重要政治人物阿克謝納爾（Meral Aksener）、亞瓦許（Mansur Yavas），5日於維吾爾人「巴仁鄉起義」31周年紀念日發文紀念，批評中國屠殺維吾爾族穆斯林。中國駐土耳其大使館就此在推特回稱將保留採取適當回應的權利。土耳其外交部隨後召見中國駐土耳其大使劉少賓表達不滿。

香港01報導，土耳其好黨（IYI Party）領袖阿克謝納爾（Meral Aksener）和屬於主要反對黨共和人民黨的安卡拉市長亞瓦許（Mansur Yavas）分別發文紀念巴仁鄉起義。阿克謝納爾指，不會對他們遭遇的迫害和犧牲保持沉默。亞瓦許則指，仍然感覺到屠殺的痛苦。

中國駐土耳其大使館其後回應指，「新疆維吾爾自治區是中國領土不可分割的一部分，這是國際接受而且不容爭辯的事實。」另一則推文說：「中方堅決反對並且強烈譴責任何人或任何勢力挑戰中國主權和領土完權。中方保留作出正當回應的權利。」

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，中國大使館在社群媒體的發文內容引發不滿，土耳其外交部因此召見劉少賓。

另據中央社報導，中國大使館的兩則「戰狼」外交風格推文引發土耳其推特用戶反感，他們群起湧入在推文下方留言。「你要從家中帶走土耳其政黨領袖和市長嗎」、「要把他們關進集中營嗎」、「像座大使館，別像黑手黨」、「這裡是土耳其共和國，不是香港」。

報導指出，中國駐土耳其大使館兩則推文發出8小時後，其中一則已被超過8000筆留言洗版，留言內容大多痛批使館違反外交儀節、跨越紅線。

據報導，同屬突厥民族的維吾爾人在種族、語言和宗教上與土耳其有著密切關係，他們在中國新疆維族自治區遭到迫害，這在土耳其社會是敏感議題。土耳其也被視為維吾爾人逃避中國迫害的避風港，據估計，至少有五萬名維吾爾人住在土耳其。

中國 大使館 維吾爾

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