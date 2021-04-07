央視揭山東艦細節 武器系統「萬發砲」罕見曝光

山東艦的駕駛室。（視頻截圖）

央視近日首次披露中國 第一艘自製航母山東艦的諸多資料，並公開其內部畫面及武器系統「萬發砲」。2019年12月服役的山東艦，約有20多層樓高，長度約300多公尺，面積相當於三個足球 場。外媒曾批露，該艦能搭載36架可夜降的「殲15」艦載機。

據央視報導，艦上共有3000多個船艙，上船新兵第一課就是記住自己的房間位置，以免迷路。山東艦內部採社區化管理，五臟俱全，有圖書館 、郵局與超市，裡頭分成一個個小社區，船員除了用餐時前往固定區域，平日工作、洗衣服、生活與睡覺都在小社區內完成。

「殲15」戰機是該航艦的主要武器，戰機尾翼上有非常醒目鯊魚標誌，綽號取為「飛鯊」。「殲15」擁有可折疊機翼，新增鴨前翼，配裝有兩台大功率發動機。此外，「殲15」對增升裝置、起落裝置和攔阻鉤等系統進行了全新設計，讓這架戰機有穩定的著艦性能。2017年「殲15」新增夜間起降技術，讓這艘航母有全天候作戰能力。

艦載戰鬥機的性能決定航母的戰鬥力，飛行員更是重點培訓對象。海軍艦載航空兵某部飛行員王小龍表示，對艦載機而言最難的是著陸，航母飛行甲板只有普通飛機跑道的十分之一，寬度只有幾十公尺。同時，艦載機在著陸的時候需和阻攔索相連，在瞬間將200多公里時速降到零，操控難度不言而喻。

山東艦艦載機機庫上有一個能夠活動的平台，戰機停放在平台上後，平台可自動下降至機庫旁邊，使戰機可以駛進機庫內。機庫是在飛行甲板之下，主要用來停放艦載機和從事機務維修相關工作。機庫的地面上有大量的「繫留座」，主要是和繫留索配合使用。只要將繫留索一端扣在繫留座上，另外一端通過上方的鏈條與戰機相連，就能安全穩定地把戰機繫留在甲板上。

這次山東艦的武器系統也「罕見曝光」，山東艦的反導艦砲主要用於攔截反艦導彈，特點是發射速率高，一分鐘可以達到近萬發，所以稱為「萬發砲」，主要用於攻擊突破艦載機及航母屬艦的「漏網之魚」。

報導也公開了山東艦的駕駛室。山東艦航海部門中尉劉健豪說，山東艦上的方向盤有「四兩撥千斤」的作用，其操作不是靠舵手一個人就可完成，需要多個部門、多個戰位協同配合才能完成操作。