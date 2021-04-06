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澳洲強硬派部長改口：希望和中國合作

中國新聞組／北京6日電
澳洲新任國防部長彼得·達頓說，環球時報將其描述為鷹派的說法只有一半正確。（取材自環球網）
澳洲新任國防部長彼得·達頓說，環球時報將其描述為鷹派的說法只有一半正確。（取材自環球網）

中國媒體環球時報封為「好鬥政客」的澳洲新任國防部長彼得·達頓（Peter Ddutton)，4日接受採訪時說，環球時報將其描述為鷹派的說法只有一半正確。他說，打算和美國及其他盟友合作，維護區域和平。達頓同時稱，政府希望和中國進行合作，確保印太地區的持續和平。

環球網報導，在3月31日的一篇題為「澳任命『好鬥政客』當國防部長」的文章中，環球時報提到了此前外媒報導中達頓關於中國的一些負面言論。文章提到，達頓一直被視作對華「鷹派」人物，他多次宣稱「中國對澳洲發動網路攻擊」及「盜取知識產權」。同時，他還不斷渲染「一帶一路」倡議是一個威脅。

對於環球時報將其描述為鷹派，達頓稱這一說法只有一半正確，僅限於澳洲政府將繼續與華盛頓密切合作的意義上。「我們將與美國密切合作，因為他們是我們最重要的盟友。」「但我們不是以敵對的方式這樣做，我們這樣做是為了保護我們的主權和國家利益。我們不支持港口軍事化，也不支持任何別國試圖通過網路或其他方式在這裡施加影響力。我們不想在我們地區的看到衝突。」澳洲媒體認為，這是達頓在「警告」中國。

不過達頓同時提到：「我們也將繼續與中國等國家密切合作，因為這是非常重要的伙伴關係。」「我們都希望看到像中國這樣的新興超級國家和美國這樣的現有超級國家非常緊密地合作。」 達頓一邊聲稱「大陸顯然在和台灣關係上有長期的野心」，一邊又表示，希望確保地區的和平，與中方合作。

為了穩定被性侵醜聞衝擊的政府，澳洲總理莫里森日前對內閣成員進行大調整。其中，頗為引人關注的是內政部長彼得·達頓轉任國防部長。達頓被認為是澳洲「最好鬥的政治人物之一」，特別是在對華問題上的態度十分強硬。他上任後將採取何種對華策略引發輿論關注。除了曾渲染「中國對澳洲發動網路攻擊」及「盜取知識產權」、攻擊「一帶一路」倡議以外，他在去年4月接受澳天空新聞採訪時，還炒作中國的新冠肺炎疫情透明度問題，被中國駐澳使館諷刺為追隨美國鸚鵡學舌。

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