「要合作，歡迎 要對抗，無畏面對」…王毅嗆美：不接受一國說了算

中國外長王毅嗆美：「不接受世界上的事只能一國說了算」。（新華社資料照片）

中國 國務委員兼外長王毅 在福建與東協四國和南韓外長會面後受訪，提到中美關係，王毅強調，中美對話應在平等基礎上，以相互尊重態度進行，「中方不認可這個世界上還有高人一等的國家，不接受世界上的事只能一國說了算」。

據新華社報導，王毅表示，這次與五國外長會談時，針對中美安克拉治對話及今後走向進行相互溝通。他說，「一個突出感受就是，大家都認為中國的發展壯大是歷史必然，符合本地區各國的共同期待和長遠利益，不可阻擋也不應阻擋。」

王毅表示，五國外長認為，面對全球化時代和後疫情時期挑戰，中美在本地區應多一些對話合作，少一些博弈對抗。

關於美方就中美關係提出的競爭、合作、對抗說法，王毅稱，中方的立場是一貫和明確的。「如果要對話，中方的大門隨時敞開，但對話應該在平等的基礎上，以相互尊重態度進行，中方不認可這個世界上還有高人一等的國家，不接受世界上的事只能一國說了算」。

王毅表示，如果要合作，中方表示歡迎，但合作需要兼顧彼此關切，實現雙向互惠，不能單方面提條件、拉清單。如果要競爭，中方不迴避，但競爭應當公平公正，遵守市場規則，而不應下絆子、用強權，剝奪別人正當的發展權利。如果還是要對抗，中國也將坦然處之，無畏面對。

王毅指出，堅決抵制對中國內政的粗暴干涉，更堅決反對憑藉謊言和虛假訊息而強行實施的單邊制裁。中國不能妥協，因為中方堅守的是國際關係基本準則；中國無法退卻，因為中方身後是眾多的發展中和中小國家；中國當然也有權反擊，因為中方必須捍衛國家的主權和民族尊嚴。

王毅說，對話比對立好，合作比對抗強。希望美方切實尊重中國的核心利益，正確看待中國的發展，積極回應地區國家和國際社會的期待。

王毅還否認「疫苗 外交」。但他稱，中國與東協國家一致同意加強疫苗研發和生產合作，共同打造區域疫苗生產和分配中心，將與印尼、馬來西亞等國重點提升疫苗原液的灌裝能力，與新加坡探討推進生產、儲運全鏈條合作，與菲律賓將加強疫苗審批合作。