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稱王毅「大哥」 大馬外長挨轟有辱國格

中國新聞組／北京5日電
中國外長王毅（右）與馬來西亞外長希沙姆丁（左）舉行會談，希沙姆丁稱王毅「你是我的大哥」。（新華社）
中國外長王毅（右）與馬來西亞外長希沙姆丁（左）舉行會談，希沙姆丁稱王毅「你是我的大哥」。（新華社）

馬來西亞外交部長希沙姆丁日前訪問中國時，用中文稱呼中國國務委員兼外交部長王毅為「我的大哥」，連日來引起馬來西亞國內的議論。希沙姆丁在最新回應中表示，他當時只是向王毅表達敬意。據了解，大馬社會對希沙姆丁的批評文章，在中國各大入口網站都已被刪除。

來源：YouTube

新加坡聯合早報報導，希沙姆丁當天在福建南平與王毅舉行聯合記者會，在形容兩國關係時以普通話稱，「馬來西亞和中國是一家人。」他接著轉頭向王毅說：「你永遠是我的大哥，我的大哥。」王毅笑著回應：「我們是兄弟。」

由於希沙姆丁當時並未說明他的意思是「中國是馬國的大哥」或「王毅是他的大哥」，言論隨即在大馬引起議論。國會反對黨領袖安華表示，馬來西亞是一個中立且不偏向任何世界強國的國家，希沙姆丁的言論明顯有辱國格，應該撤回言論並向大馬人民道歉。

希沙姆丁3日在Twitter上回應稱，王毅比他年長，部長級別也比他高，所以他當時稱王毅「大哥」只是尊重而並非軟弱，「尊重別人並不意味著軟弱」。

雖然極力解釋，馬來西亞社會大部份仍無法接受希沙姆丁的說辭。當地媒體報導稱，馬國前外交部長阿尼法曼批「大哥論」是外交上失禮，促希沙姆丁勿再強辯，希望公眾輿論對希沙姆丁繼續施壓。前國防部副部長劉鎮東亦認為此種發言有失分寸，因為大馬是主權國家，而中國更非大馬的「大哥」。

不過也有馬來西亞華人公會仍挺希沙姆丁的「中國大哥論」，反批現在執政聯盟屢掀外交災難。馬華國際政黨聯繫與外交局主任鄭正成認為，這明顯地說明現在的馬中關係「情同手足」，是好朋友、好鄰居，就像兄弟一樣相互尊重、相互支持。

王毅 中國 新加坡

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