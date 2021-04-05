外長會談 南韓「不尋常」表態挺北京冬奧

中國國務委員兼外長王毅（右）3日在廈門與南韓外長鄭義溶舉行會談。（美聯社）

中國 國務委員兼外長王毅 3日在福建廈門與南韓外長鄭義溶舉行會談，據中國外交部公布的內容，韓方支持中方舉辦北京 冬奧會，中方歡迎韓方派團參加北京冬奧會，以及支持韓方舉辦2024年江原道冬青奧會。在歐美等西方國家近期因新疆等問題出現抵制北京冬奧聲浪，南韓挺北京冬奧的表態，更顯不尋常。

除了挺北京冬奧，中韓雙方還同意就建立健康碼互認機制、開展疫苗合作、進一步擴大兩國快捷通道適用範圍加強協調。韓方支持中方「春苗行動」（為海外的中國人施打疫苗）計畫。王毅還對鄭義溶表示，雙方要繼續用好聯防聯控和快捷通道機制，鞏固和擴大抗疫合作成果。

談及兩國經貿合作時，王毅表示，中韓經濟高度融合，已成為利益共同體。中方願同韓方加快發展戰略對接和第三方市場合作，早日完成中韓自貿協定第二階段談判，重點加強5G、大數據、綠色經濟、人工智慧、積體電路、新能源、健康產業等領域合作。

關於朝鮮半島問題，王毅稱，要維護半島和平穩定，切實解決北韓合理安全關切，通過對話談判建立半島永久和平機制，實現半島完全無核化，各方都應為此作出積極努力。中方願同韓方保持溝通、擴大共識，期待韓方為此發揮建設性作用。

據中方發布的內容，鄭義溶表示，中國是南韓最大貿易夥伴和重要的戰略合作夥伴，韓方高度重視發展對華關係。韓方希望同中方密切高層交流，強化各領域合作，以韓中建交30周年為契機推動兩國關係，實現更大發展。韓方將致力於改善南北關係，實現朝鮮半島無核化、建立半島永久和平機制，感謝並期待中方在半島事務中繼續發揮重要作用。

雙方還商定今年上半年舉行新一輪兩國外交部門高級別戰略對話和首輪副部級外交安全「二加二對話」。雙方同意盡早建立韓中關係未來發展委員會，啟動兩國建交30周年慶祝活動籌備工作。

此外，雙方還同意共同維護多邊主義，推動RCEP早日生效，推進中日韓合作，攜手應對氣候變化。韓方歡迎中方提出加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。