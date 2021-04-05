實戰部署？ 美羅斯福號今年第三度進南海

美國海軍羅斯福號航空母艦（CVN 71）打擊群，4日上午經麻六甲海峽進入南海展開活動，這是羅斯福號今年第3次進入南海，劍指中國意味明顯。（摘自羅斯福號航空母艦官方臉書）

中國 智庫披露，美軍神盾驅逐艦「馬斯廷」號3日現身長江口附近海域，美軍「羅斯福」號航母打擊群4日就接著經麻六甲海峽進入南海，這已是「羅斯福號」今年第三次進入南海。軍事專家預估，美航母進出南海頻次將大幅攀升，這是美軍針對性明顯的實戰部署，意在劍指中國。

中國智庫「南海戰略態勢感知」計畫平台稱，據船舶自動識別系統（AIS）信號顯示，美軍「馬斯廷」號（USS Mustin）驅逐艦3日凌晨零時左右，出現在東海長江口附近海域並向南航行，「馬斯廷」號此舉「針對性明顯」。「馬斯廷」號導彈驅逐艦是於3月27日從日本 橫須賀港口出發，直接前往東海。

「南海戰略態勢感知」計畫平台4日又指，當天上午8時許，美海軍「羅斯福」號航母打擊群「羅斯福」號航母、「拉塞爾」號驅逐艦、「邦克山」號巡洋艦經由麻六甲海峽進入南海活動。這是羅斯福號本年度第三次進入南海。

「羅斯福」號航母打擊群今年1月底和2月初也曾進入南海，第七艦隊當時指其目的為「確保航行自由，並建立有利於海上安全的夥伴關係」以及「維持戰備狀態及維護和平」。

「南海戰略態勢感知」平台領銜人北京 大學海洋研究院海洋戰略研究中心主任胡波分析指出，美軍航母在南海等中國周邊海域的行動，自2020年以來變得突然性強而規律性降低，「實戰部署的意味顯著加強…如果持續這種思路，我們將會看到美航母進出南海的頻次大幅攀升，也許每年會達到數十次」。

另據環球網報導美軍近期動向稱，美軍近期在東海「動作頻頻」，包括美軍第七艦隊「藍嶺號」兩棲指揮艦3月29日和日本神盾艦「金剛號」在東海聯合演習；以及「魏柏號」3月28日也曾在東海演訓。

對於美軍近期在中國周邊活動頻繁等情況，中國國防部新聞發言人吳謙大校此前曾在例行記者會上回應稱，美方近期加大對華挑釁施壓力度，中國的態度清晰明確：一是反對，二是不怕。中國軍隊將堅定捍衛國家主權、安全、發展利益，堅定維護世界和地區和平穩定。