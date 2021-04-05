實戰部署？ 美羅斯福號今年第三度進南海
中國智庫披露，美軍神盾驅逐艦「馬斯廷」號3日現身長江口附近海域，美軍「羅斯福」號航母打擊群4日就接著經麻六甲海峽進入南海，這已是「羅斯福號」今年第三次進入南海。軍事專家預估，美航母進出南海頻次將大幅攀升，這是美軍針對性明顯的實戰部署，意在劍指中國。
中國智庫「南海戰略態勢感知」計畫平台稱，據船舶自動識別系統（AIS）信號顯示，美軍「馬斯廷」號（USS Mustin）驅逐艦3日凌晨零時左右，出現在東海長江口附近海域並向南航行，「馬斯廷」號此舉「針對性明顯」。「馬斯廷」號導彈驅逐艦是於3月27日從日本橫須賀港口出發，直接前往東海。
「南海戰略態勢感知」計畫平台4日又指，當天上午8時許，美海軍「羅斯福」號航母打擊群「羅斯福」號航母、「拉塞爾」號驅逐艦、「邦克山」號巡洋艦經由麻六甲海峽進入南海活動。這是羅斯福號本年度第三次進入南海。
「羅斯福」號航母打擊群今年1月底和2月初也曾進入南海，第七艦隊當時指其目的為「確保航行自由，並建立有利於海上安全的夥伴關係」以及「維持戰備狀態及維護和平」。
「南海戰略態勢感知」平台領銜人北京大學海洋研究院海洋戰略研究中心主任胡波分析指出，美軍航母在南海等中國周邊海域的行動，自2020年以來變得突然性強而規律性降低，「實戰部署的意味顯著加強…如果持續這種思路，我們將會看到美航母進出南海的頻次大幅攀升，也許每年會達到數十次」。
另據環球網報導美軍近期動向稱，美軍近期在東海「動作頻頻」，包括美軍第七艦隊「藍嶺號」兩棲指揮艦3月29日和日本神盾艦「金剛號」在東海聯合演習；以及「魏柏號」3月28日也曾在東海演訓。
對於美軍近期在中國周邊活動頻繁等情況，中國國防部新聞發言人吳謙大校此前曾在例行記者會上回應稱，美方近期加大對華挑釁施壓力度，中國的態度清晰明確：一是反對，二是不怕。中國軍隊將堅定捍衛國家主權、安全、發展利益，堅定維護世界和地區和平穩定。
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