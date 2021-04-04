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挺新疆「法記者」找到了？曾為央視主播

中國新聞組／北京4日電
法國媒體世界報3月31日揭露，中國編造假記者「波孟」身分，散布訊息的操作似露馬腳，引發譁然。費加洛報4月1日找到文章作者本人，為央視法語台前主播。（取自twitter.com/EsperaAd）
法國媒體世界報3月31日揭露，中國編造假記者「波孟」身分，散布訊息的操作似露馬腳，引發譁然。費加洛報4月1日找到文章作者本人，為央視法語台前主播。（取自twitter.com/EsperaAd）

中國官媒中國環球電視網（CGTN）日前發表一篇為聲稱是法國記者所寫的新疆文章，反擊西方的種族滅絕指控，但被法國世界報（Le Monde）指控該撰文記者波孟（Laurène Beaumond）並不存在，引發爭議。法媒費加洛報3日則指出，該文作者真有其人，是央視法語台前主播。

中央社報導，費加洛報指出，這位一度被質疑為機器人的記者確實存在，是住在法國西部薩特省（Sarthe）40 歲出頭的法國女性。費加洛報並與這位「波孟」進行獨家專訪。

「波孟」拒絕透露真實身分，她表示：「那篇文章從頭到尾都是我寫的，然後向CGTN投稿。我很擔心我的安全，對我見聞迎面而來的攻擊以及說我不存在的言論，讓我很震驚。」

她坦言曾經是中國中央電視台（CCTV）法語台主播，2011到2017年住在北京。她表示利用化名是為了保護身分，因為「我在法國有好幾個工作，而和CGTN的合作並非主要收入來源」。

CGTN上月在網站上刊登了「我的新疆：停止假新聞專橫」一文，作者署名為獨立記者波孟。不過，世界報調查，法國職業記者證委員會資料庫裡並沒有號稱在巴黎多個報社工作過的「波孟」。對此，「波孟」表示她的確曾在一些報社「做過實習」，但她不願透露媒體名稱。

不過，「波孟」承認並沒有對新疆進行新聞調查，只是描寫自己的「所見所聞」。在她的文章中，漢族、維吾爾族和哈薩克族間「完全和諧」。費加洛報指，「波孟」當時丈夫來自烏魯木齊，她於2011和2016間數趟的新疆「觀光行程」，是在中共實施集中營政策之前。

報導指，引用西方人士個人見聞，是中國新的宣傳手法，「透過這些自稱是西方『專業記者』或『資深研究員』的『見證』，企圖抵抗國際對新疆教化政策的指控」。

「波孟」還承認「其立場站不住腳」，要求匿名是怕被人視為「被中國收買的可憐女孩」，還表示因擔心家人安危，將不再使用這個化名發表文章。

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