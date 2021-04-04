南韓等距外交 對中美兩邊押寶

美日韓三國國安首長2日在華府舉行會議，幾乎同一時間，南韓 外長鄭義溶在廈門和中國 外交部長王毅舉行會談。儘管韓方強調絕非刻意安排，但政治上沒有巧合，南韓同時對美國 及中國採取外交行動，意在重啟朝鮮半島和平進程。此種兩邊押寶的「等距外交」能否奏效尚有疑問，而且可能間接影響台海穩定。

王毅去年11月曾訪問南韓，此次鄭義溶赴廈門會談，可視為互訪。鄭義溶說：「中韓外長會談和美日韓三國國安會談，時間上的安排並無刻意，只是剛好同時間舉行。」

他強調：「美國和中國都是對我們來說很重要的國家。美國是堅定的盟友，中國是近鄰及最大貿易夥伴。美中兩國對我們而言並非二選一，他們也從未如此要求我們。」

這兩場同時舉行的會談，可視為南韓總統文在寅戰略嘗試的一部分，同時利用華府和北京，以美國總統拜登的北韓政策作為南韓的立場背景，同時期盼北京在北韓去核及兩韓關係扮演關鍵角色，以重啟朝鮮半島和平進程。

不過其中一個問題是，南韓是否可能反被北京利用，成為「一個中國」的背書者。近來中國大陸在香港、新疆、台灣等議題展現強硬立場，宣稱「內政事務不容他國干涉」。即將接任美國印太司令部指揮官的阿奎里諾上將上月在國會參議院亦指出，「（中國）對台灣的軍事威脅不斷增加」。

日經新聞報導，美日官員將在8日於華府舉行峰會後發表聯合聲明，納入「維持台灣海峽穩定的重要性」字眼。值此之時，南韓和大陸會談的安排，可能被錯誤讀為南韓支持中國對台立場。

南韓駐俄羅斯前大使魏聖洛說：「南韓不能繼續這個路線。一旦美國不久後完成北韓政策總檢討，我們可能會看到裡面反映的多是日本的立場，而非南韓。」