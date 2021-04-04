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美日韓聯手促北韓去核 中籲對話

中國新聞組／北京4日電
中國國務委員兼外長王毅在福建廈門同韓國外長鄭義溶舉行會談。（美聯社）
中國國務委員兼外長王毅在福建廈門同韓國外長鄭義溶舉行會談。（美聯社）

美國、日本、南韓的國安首長2日舉行會議並發表聯合聲明，再次確認「再次確認將朝向北韓無核化，通過三國團結一致的合作來解決問題」。隔天，中國外交部長王毅也與南韓外交部長鄭義溶進行會談，雙方就韓半島和平進程和進一步深化韓中關係等事「達成廣泛共識」，並推進中國國家主席習近平訪韓事宜，韓方允諾會「盡早準備」。

這是美國拜登政府上台後，首次舉行面對面形式的美日韓高官磋商。北韓3月25日剛發射了兩枚彈道飛彈，美日韓有意向國內外彰顯攜手對抗挑釁的姿態。美國把此次磋商定位為調整對北韓政策的最後階段，徵詢日韓的意向後，敲定新的對北韓政策。考慮到中國，磋商中也探討了「包括印太地區安全在內的共同關切」。

美國白宮國家安全顧問蘇利文、日本國家安全保障局長北村滋、南韓總統府國家安保室長徐薰在美國海軍官校出席會議，以非公開形式展開磋商，結束後發表聯合聲明。

日本、美國與南韓的國安首長北村滋（前排左起）、蘇利文與徐薰舉行會談。（取自白宮國...
日本、美國與南韓的國安首長北村滋（前排左起）、蘇利文與徐薰舉行會談。（取自白宮國安會推特）

聲明表示，三方對朝鮮核導開發項目共同表示擔憂，並重申堅持合作解決有關問題的立場。三方一致認為，為實現核不擴散、在韓半島加強威懾力、維護和平穩定，包括北韓在內的國際社會有必要全面履行聯合國安理會決議。

此外，南韓外長鄭義溶3日出訪中國，並在廈門與中國外長王毅舉行會談。王毅在會中表示，願與韓國推進朝鮮半島問題政治解決進程，韓國是中國的重要戰略夥伴；明年兩國將迎來建交30周年，中方願同韓方進一步深化雙邊關係。

鄭義溶則說，實現朝鮮半島無核化、建立半島永久和平機制是韓中兩國的共同目標，期待中方在推進半島無核化進程以及維護半島和平穩定方面發揮更大作用。

韓聯社報導，王毅在會談中重申，將盡快推動習近平訪韓；鄭義溶在會後也向記者表示，「我們決定，一旦新冠疫情穩定，就盡早為習主席來訪做準備。」

中央社引述南韓「中央日報」指出，南韓新任外長訪美前首先訪問中國已屬罕見，會晤的地點也是意味深長，因為廈門與台灣隔著台灣海峽相望，而台灣是美中兩國角力重地。韓聯社則分析，在中美關係、台海關係緊張下，會談選在廈門可釋放中韓友好訊息，藉此牽制美國。

中國 美國 南韓

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