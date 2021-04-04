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新聞評論／辛丑年對照圖 民族主義再沸騰

記者 林則宏
一張題為「兩個辛丑年對比」的圖片，在中美高層戰略對話首日會議後不久刷屏。（取材自人民日報）
一張題為「兩個辛丑年對比」的圖片，在中美高層戰略對話首日會議後不久刷屏。（取材自人民日報）

中國一些重要的新聞發布會，誰提問、問什麼，基本上都是事先安排好的。有些記者因此自嘲，自己就像是「群眾演員」，配合官方演一場宣傳大戲。

3月18日那場在阿拉斯加讓全世界看得目瞪口呆的中美高層戰略對話，美國國務卿布林肯、國家安全顧問蘇利文，似乎無意間也成為了中共百年黨慶的群眾演員。

中共中央外事辦主任楊潔篪開場白時，在鏡頭前足足訓了美國15分鐘多，尤其是那番「美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套」的畫面傳回中國，更讓中國輿論一片叫好。

當天很快地，一幅由人民日報製作，將1901辛丑年辛丑條約簽訂現場畫面，與2021辛丑年中美高層戰略對話場景做對比的圖片，就在中國網路上流傳開來。

對於這次中美對話，不只官方媒體口徑一致，連外交部發言人華春瑩都高喊，「今天的中國已不是120年前的中國！」整個中國社會就像是打了雞血般，民族主義情緒又再度亢奮起來。

參考消息一篇頗能反映這種心態的評論稱，辛丑條約是中國近代史上賠款數目最龐大、主權喪失最嚴重的不平等條約，標誌著中國社會完全淪為半殖民地半封建社會。

「120年後，雖然同是農曆辛丑年，但中國早已『換了人間』。近代以來久經磨難的中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，迎來了實現中華民族偉大復興的光明前景。」

今年7月1日就是中國共產黨建黨100周年，北京當局必將舉辦一系列慶祝活動，以便向民眾展示中國共產黨百年來的功績。

但所有的自我宣揚，包括2月25日習近平在「全國脫貧攻堅總結表彰大會」上宣告，中國脫貧攻堅戰已取得全面勝利，都不如楊潔篪當眾訓斥美國官員更能激起大陸民眾對中共執政的認可。

而認為美國沒資格居高臨下跟中國說話，可能是北京對當前中美實力的判斷。3月6日全國兩會期間，習近平參加政協醫藥衛生界教育界委員聯組會時就說，「中國已經可以平視這個世界了」。

但面對自信日益膨脹的中國，布林肯在會談中則提醒楊潔篪，拜登過去就曾告訴過習近平，「賭美國輸從來不是一個好的選擇」。他還說，「今天依然是如此。」

中共在歷史上已和美國打過了兩次仗，一次在朝鮮半島，一次在越南，兩次都讓美國付出慘痛代價。阿拉斯加這場針鋒相對的會談，應能讓拜登政府更加認清，美國今天面對的是一個什麼樣的對手。

中美能否避免陷入「修昔底德陷阱」，全球都高度關注。但無論未來情勢如何發展，對台灣而言最重要的是，這塊土地不能成為中美任何形式戰爭的下一個戰場。

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