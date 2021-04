中使館談「狼與羊」 美學者：不明白講什麼 網酸：4月的愚人

圖為中國駐愛爾蘭大使館4月1日發布的推文。(取材自推特)

香港01報導,中國 駐愛爾蘭大使館 4月1日在Twitter發文,引用伊索寓言「狼與小羊」故事。推文一邊發問誰是狼?然後又稱中國不是羊。推文引起各方猜測,有美國 學者評論稱,不明白使館想講什麼。

據報導,該則推文開頭第一句就問「誰是狼?」,又稱「某些人因所謂的『戰狼外交』指控中國。伊索在他著名的寓言中描述狼如何指控羊犯罪。狼就是狼,不是羊,順帶一提,中國不是羊。」

報導引述英國周刊「旁觀者」(The Spectator)4月1日指出,在這則推文布後20小時,中國駐愛爾蘭大使館再發推文,但內容同樣令人百思不得其解:「這一代的狼已進化到稱羊為狼。」(The wolf of current generation has evolved to call the lamb a wolf.)

報導指出,英國「衛報」同日引述美國加州大學聖地牙哥分校副教授、中國銀行政策學者政治學專家史宗瀚(Victor Shih)表示:「我實在不認為使館工作人員想把中國說成這個寓言中的狼,但我真的搞不清他們想透過這個寓言要表達什麼。彷彿是說中國像寓言中的羊一樣無辜,除非中國是狼,不然就別(引)用寓言。」

報導還引述美國「外交政策」(Foreign Policy)網站編輯帕爾默(James Palmer)稱,看來是館方低級職員嘗試用寓言去展示,西方如何決心指控無辜的中國,以及,正如寓言中的狼一樣,西方會千方百計這麼做。但來到最後,狼發現自己無所遁形。他稱中國不能被描繪成一頭羸弱、會被狼吃掉的羊。帕爾默稱因中國是強大、有力,所以撰寫這則推文的人加上BTW一詞。

另據美國之音報導,由於這條推文發生在4月1日愚人節的前後,有網友說:「4月的愚人?」

目前在中國駐愛爾蘭大使館推特帳號上已經找不到這則推文了。