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中使館談「狼與羊」 美學者：不明白講什麼 網酸：4月的愚人

中國新聞組／香港3日電
圖為中國駐愛爾蘭大使館4月1日發布的推文。（取材自推特）
圖為中國駐愛爾蘭大使館4月1日發布的推文。（取材自推特）

香港01報導，中國駐愛爾蘭大使館4月1日在Twitter發文，引用伊索寓言「狼與小羊」故事。推文一邊發問誰是狼？然後又稱中國不是羊。推文引起各方猜測，有美國學者評論稱，不明白使館想講什麼。

據報導，該則推文開頭第一句就問「誰是狼？」，又稱「某些人因所謂的『戰狼外交』指控中國。伊索在他著名的寓言中描述狼如何指控羊犯罪。狼就是狼，不是羊，順帶一提，中國不是羊。」

報導引述英國周刊「旁觀者」（The Spectator）4月1日指出，在這則推文布後20小時，中國駐愛爾蘭大使館再發推文，但內容同樣令人百思不得其解：「這一代的狼已進化到稱羊為狼。」（The wolf of current generation has evolved to call the lamb a wolf.）

報導指出，英國「衛報」同日引述美國加州大學聖地牙哥分校副教授、中國銀行政策學者政治學專家史宗瀚（Victor Shih）表示：「我實在不認為使館工作人員想把中國說成這個寓言中的狼，但我真的搞不清他們想透過這個寓言要表達什麼。彷彿是說中國像寓言中的羊一樣無辜，除非中國是狼，不然就別（引）用寓言。」

報導還引述美國「外交政策」（Foreign Policy）網站編輯帕爾默（James Palmer）稱，看來是館方低級職員嘗試用寓言去展示，西方如何決心指控無辜的中國，以及，正如寓言中的狼一樣，西方會千方百計這麼做。但來到最後，狼發現自己無所遁形。他稱中國不能被描繪成一頭羸弱、會被狼吃掉的羊。帕爾默稱因中國是強大、有力，所以撰寫這則推文的人加上BTW一詞。

另據美國之音報導，由於這條推文發生在4月1日愚人節的前後，有網友說：「4月的愚人？」

目前在中國駐愛爾蘭大使館推特帳號上已經找不到這則推文了。

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