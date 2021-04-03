外交罕見一幕…外長們「不約而同」先訪福建 嗆台獨？

中國國務委員兼外長王毅2日在福建南平同菲律賓外長洛欽舉行會談。(新華社)

六國外長近日接連訪問中國 大陸，具官媒背景的分析指出，這是大陸外交史上罕見的一幕，代表大陸戰「疫」成果吸引鄰國來搶抓貿易、疫苗紅利；大陸也正打破西方包圍，在外交鬥爭上「打得一拳開、免得百拳來」。而六國外長此行「不約而同」都去了福建廈門或桂林，是要讓台灣 看看「這麼多國家支持中國，台獨死路一條」。

繼3月22日俄羅斯外長拉夫羅夫訪問桂林之後，馬來西亞，新加坡、印尼、菲律賓、南韓 等國外長也在3月31日至4月3日之間相繼訪問大陸。新華社環球雜誌副總編輯劉洪的自媒體「牛彈琴」發文稱，不是峰會，卻有六個鄰國外長接連訪大陸，這樣的密集度，是大陸外交罕見一幕。

文中指出，六國外長訪華有很多的第一次，例如拉夫羅夫是大陸今年接待的第一位重要外國貴賓；新加坡外長維文是新冠疫情後首次到非東盟國家訪問；南韓外長鄭義溶是他上任後首次訪華，而且是在訪美之前先訪華。

文中分析，六國外長訪華代表了十點意義。大陸是去年全世界唯一增長的大型經濟體，六國藉著訪華表達對大陸戰「疫」成功的肯定，也希望搶抓大陸帶來的外交、貿易和疫苗等紅利，同時就雙方的合作梳理對錶。

而在國際關係方面，文中指出，這些國家同時面對美國要求他們對付中國的施壓，以及龐大的大陸市場，其實也很焦慮，他們的訪華代表了「一種態度」，南韓尤其明確，外長一邊來大陸握手公關，尋求半島和平的助力，另一邊派出最高國安官員去美國報到磋商，這是避免選邊站隊。

對大陸來說，這意味著正打破西方包圍圈，這主要在中俄方面。六國外長訪華也擴大了大陸的朋友圈，使大陸面臨西方步步緊逼，仍能在外交鬥爭上「打得一拳開、免得百拳來」。而大陸與俄羅斯談合作、與東盟談東亞共同體建設，包括健康碼互認等，都是在布局疫後的未來。

其中具指標性的一項意義是，六國外長這次未被安排參訪北京，而是去了桂林、南平、廈門等地，福建的對面就是台灣，按照一些外媒的解讀，也不排除就是給台灣當局也給世界看看，這麼多國家支持中國，台獨死路一條。

文中說，西方不是全世界，在廣大的第三世界，還有很多大陸的好兄弟。六國外長訪華只是第一波。「我們要冷靜，越是憤怒的時候，越是要冷靜」，辱罵與恐嚇決不是戰鬥，長袖善舞才更考驗功力。