受審後 康明凱2人首獲准視訊會面加拿大官員

加拿大公民前外交官康明凱及商人史佩弗被中國政府拘留中。（路透）

港媒報導，加拿大 外交部1日證實，加拿大駐中大使館臨時代辦倪傑民（Jim Nickel）獲准以視訊方式，領事探視被北京 指控涉危害中國 國家安全並被關押至今的加國前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor），這是兩人上月中旬受審以來，加方首次獲准探視。

香港信報報導，加拿大聲明指出，兩人的會面分別是在過去的周二及周三進行，但基於私穩條例，當局沒有透露更多詳情。

加拿大表示，政府對中國當局自2018年12月任意拘留兩人，表示深切關注，並繼續呼籲北京當局釋放兩人。

2018年12月10日，康明凱和史佩弗分別被中國當局拘留，並被指控從事間諜活動。在此之前，加拿大執法部門應美國要求拘捕中國華為副董事長兼首席財務官孟晚舟，並啟動往美國引渡之司法程序。外界質疑北京逮捕兩人是為報復加國逮捕孟晚舟，且選在中美高層官員會談之際安排兩人受審（分別於上月19日及22日在遼寧及北京審理），是發動「人質外交」。加拿大、美國及澳洲等多國駐華外交官被拒旁聽，法院表示將擇日宣判。