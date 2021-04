大馬外長訪福建秀中文 大喊王毅：你永遠是我的大哥

王毅4月1日晚還和希沙姆丁一起在溪上泛舟,並在武夷山下共進晚餐。(取材自推特)

清明小長假,東盟(東協)四國與南韓 外長相繼訪問中國 ,訪問地點全在福建。當中馬來西亞外長希沙姆丁在福建南平雙方會見記者會上,告訴王毅 :「你永遠是我的大哥」。

這是希沙姆丁去年3月就任馬來西亞外交部長後首次訪問中國,王毅則曾於去年10月訪問馬來西亞。

希沙姆丁出身馬國政治世家,其堂兄是馬來西亞前總理納吉,父親是前總理胡先翁。希沙姆丁擔任馬來西亞國防部長兼交通部長時,就曾於2017年訪問過中國。

根據中國外交部官網發布的消息,王毅4月1日在福建南平同希沙姆丁舉行會談並共同會見記者。雙方還共同簽署「建立中馬合作高級別委員會推進後疫情時期合作的諒解備忘錄」,並達成包括深化疫苗合作,共同維護南海和平與穩定,支持多邊主義、反對單邊主義等5點共識。

希沙姆丁表示,馬方感謝中方提供抗擊疫情幫助,這彰顯了馬中是一家人的真諦。馬來西亞將永遠做中國的好朋友,好夥伴。希沙姆丁還告訴王毅:「You are always be my elder brother!」(你永遠是我的大哥),希沙姆丁緊接著再以中文向王毅喊了一聲:「我的大哥!」

除馬來西亞,新加坡、印尼、菲律賓、南韓等國外長均在此時相繼訪問中國,他們並未去北京而是都去了福建廈門。由於廈門靠近台灣、地理位置敏感,5國外長的行程被外界解讀對台警示味濃。

另據新華社環球雜誌副總編輯劉洪的自媒體「牛彈琴」發文,南韓最棘手問題,毫無疑問是半島和平,半島最近又不消停。沒有中國支援,南韓會很頭大。南韓為避免選邊站隊,一邊是南韓外長來中國握手公關;另一邊則是南韓最高國安官員去美國報到磋商。

文章還表示,多國看重搶抓中國紅利,不只外交紅利,貿易紅利,還有疫苗紅利…「這個世界,誰願意和錢過不去呢,更何況,中國還有疫苗。所以,這次印尼不只是外長訪華,貿易部長和國企部長都來了…」。