我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億128萬人已打疫苗 逾55.4萬死

選後首受訪 杭特曝拜登哭求勸戒毒、避談筆電提問

拿去做外交？中國傳疫苗供應吃緊 多地暫停接種

中國新聞組／北京3日電
中國積極推展疫苗外交，但本身境內加快接種疫苗後，卻傳出疫苗供應吃緊。（新華社）
中國積極推展疫苗外交，但本身境內加快接種疫苗後，卻傳出疫苗供應吃緊。（新華社）

中國近來加快接種新冠疫苗，希望儘速達到群體免疫，但多地近日紛紛傳出因疫苗供應吃緊，被迫暫停接種的窘況，工信部長為此專程前往科興公司，要求加快生產疫苗。對此，有網民不滿留言：「是優先讓瑞麗施打，還是先拿去做疫苗外交了，官方應說清楚。」

中國多位疾控專家出面呼籲民眾踴躍接種新冠疫苗，疾控中心主任高福並稱中國應「帶頭做到群體免疫」。但不少地區近日卻傳出疫苗供應不足而沒疫苗可打的情形。中央社引述官方通報，包括江蘇溧陽市、浙江松陽縣、浙江湖州市、廣東台山市、廣西東興市、廣西防城港市等多地這兩天相繼宣布，因為全國疫苗供應緊張，全面暫停疫苗接種。

其中，江蘇溧陽官方微博發布的通報很「直白」的寫道：「因為近期疫苗供應十分緊張，我市已多日未收到上級分配的新冠疫苗」；廣西東興微信公眾號則稱，如疫苗正常供應後將優先安排第二針疫苗的接種服務，但具體恢復時間要再等通知。

上海市前幾天就傳出疫苗供應吃緊。報導稱，黃埔區、普陀區、嘉定區、崇明區、金山區、長寧區、寶山區近日相繼以「設備保養」、「系統維修」為由，宣布區內的疫苗接種點與醫院在清明假期暫停服務。許多上海網民質疑是疫苗供應不上才突然叫停。

多地不少網民在討論區中留言譏稱：「沒貨，支持世界去了」，有人抱怨接種第一劑後等了很久還打不到第二劑。有網民問：「疫苗拿去優先讓瑞麗使用？還是拿去做外交？請官方說清楚」、「為什麼北京有疫苗還打到1000萬劑了？」、「說好的群體免疫呢？」

對此，國家藥監局1日晚間表示，已派出督導檢查組分赴多省市要求加速疫苗研發申報、增線擴產等工作。中國工信部部長肖亞慶1日也前往北京科興中維公司，要求「加快疫苗研發和生產，著力保障疫苗生產供應的穩定和暢通」，並穩步擴大產能，增加產量，確保疫苗供應。

疫苗 中國 北京

上一則

同款肉豪宅區貴3成 深圳超市「殺富」?

下一則

央視：新疆前高官勾結恐怖分子 妄想「建國」想當領導人

延伸閱讀

嬌生產線出包 FDA批准莫德納疫苗瓶裝增量50%

嬌生產線出包 FDA批准莫德納疫苗瓶裝增量50%
洛縣開放50歲居民接種 疫苗短缺預約難

洛縣開放50歲居民接種 疫苗短缺預約難
CDC：美逾1億人 至少接種1劑疫苗

CDC：美逾1億人 至少接種1劑疫苗
洛縣阿罕布拉市本週六為50歲及相關行業人員接種疫苗

洛縣阿罕布拉市本週六為50歲及相關行業人員接種疫苗

熱門新聞

玩「換妻」被判聚眾淫亂 6人不服：我們又沒危害社會

2021-03-28 10:00
劉長江是一名網紅，放棄高薪從軍獲得不少網友關注。（取材自微博）

湖北00後小鮮肉棄60萬薪參軍 讚聲響起、他被起底慘了

2021-04-02 10:00
中國外交部發言人華春瑩。（中國外交部官網）

涉疆議題延燒 中再制裁美加等國人員、機構

2021-03-27 09:46
李師傅鼻子上的增生物比鵝蛋還大，已經蓋到了下嘴唇。（視頻截圖）

酒齡40年、喝酒上萬斤…56歲遼寧男長出「象鼻子」

2021-03-27 08:00
世衛組織探究新冠病毒起源的專家團，1月31日在武漢華南海鮮市場外聽取簡報。美聯社

美聯社：WHO報告指實驗室外洩病毒「極不可能」

2021-03-29 09:03
劉先生來美打工當廚師，因沒有綠卡，只能將自己的薪水一次次託人帶回中國，交給國內的姊姊保管。圖為紐約一家燒臘店，示意圖。(路透資料照片)

「是我賺的」 姊遺產被「接收」 弟在美跨海「討錢」…贏了

2021-03-30 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷
楊安澤已經出院 將回家休養

楊安澤已經出院 將回家休養
紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機

紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機
「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨

「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨
駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃