拿去做外交？中國傳疫苗供應吃緊 多地暫停接種

中國積極推展疫苗外交，但本身境內加快接種疫苗後，卻傳出疫苗供應吃緊。（新華社）

中國 近來加快接種新冠疫苗 ，希望儘速達到群體免疫，但多地近日紛紛傳出因疫苗供應吃緊，被迫暫停接種的窘況，工信部長為此專程前往科興公司，要求加快生產疫苗。對此，有網民不滿留言：「是優先讓瑞麗施打，還是先拿去做疫苗外交了，官方應說清楚。」

中國多位疾控專家出面呼籲民眾踴躍接種新冠疫苗，疾控中心主任高福並稱中國應「帶頭做到群體免疫」。但不少地區近日卻傳出疫苗供應不足而沒疫苗可打的情形。中央社引述官方通報，包括江蘇溧陽市、浙江松陽縣、浙江湖州市、廣東台山市、廣西東興市、廣西防城港市等多地這兩天相繼宣布，因為全國疫苗供應緊張，全面暫停疫苗接種。

其中，江蘇溧陽官方微博發布的通報很「直白」的寫道：「因為近期疫苗供應十分緊張，我市已多日未收到上級分配的新冠疫苗」；廣西東興微信公眾號則稱，如疫苗正常供應後將優先安排第二針疫苗的接種服務，但具體恢復時間要再等通知。

上海市前幾天就傳出疫苗供應吃緊。報導稱，黃埔區、普陀區、嘉定區、崇明區、金山區、長寧區、寶山區近日相繼以「設備保養」、「系統維修」為由，宣布區內的疫苗接種點與醫院在清明假期暫停服務。許多上海網民質疑是疫苗供應不上才突然叫停。

多地不少網民在討論區中留言譏稱：「沒貨，支持世界去了」，有人抱怨接種第一劑後等了很久還打不到第二劑。有網民問：「疫苗拿去優先讓瑞麗使用？還是拿去做外交？請官方說清楚」、「為什麼北京 有疫苗還打到1000萬劑了？」、「說好的群體免疫呢？」

對此，國家藥監局1日晚間表示，已派出督導檢查組分赴多省市要求加速疫苗研發申報、增線擴產等工作。中國工信部部長肖亞慶1日也前往北京科興中維公司，要求「加快疫苗研發和生產，著力保障疫苗生產供應的穩定和暢通」，並穩步擴大產能，增加產量，確保疫苗供應。