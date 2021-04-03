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BBC記者沙磊談出走：中國報導環境嚴峻

中國新聞組╱北京3日電
英國廣播公司記者沙磊（前）常駐中國九年後被迫離境。（取材自YouTube）
英國廣播公司記者沙磊（前）常駐中國九年後被迫離境。（取材自YouTube）

BBC記者沙磊駐中國大陸九年後被批報導新疆議題造假、被迫離開大陸轉調台灣後，他在2日刊出的文章中表示，自己的經歷是外媒近年紛紛撤出大陸的最新一例，更是大陸在全球發動思想與資訊戰的一環。同一日，歐盟也譴責大陸長期騷擾沙磊。

中央社引述BBC報導，沙磊以第一人稱撰寫的文章，標題為「在中國報導新聞迫使我離開的嚴峻現實」。

沙磊在文章開頭表示，自己一家人匆忙打包趕往機場時，便衣公安就在家門外監視，並一路尾隨他們到機場報到櫃台；在他離開後，中國外交部與共產黨控制的媒體持續攻訐，宣稱他對新疆的報導激怒中國人民，但這種說法不太可能屬實，因為「絕大多數中國人無法看到我們任何報導」。

沙磊稱他剛抵達中國展開工作的2012年，恰是習近平就任中國最高權勢職位—中共總書記的同一年。他寫道，習近平運用中國僵化的政治體制，加強控制幾乎所有社會層面；如今任期無限的習近平掌權近十年，媒體已成為他主政下的代表性戰場。

沙磊寫道：「在這個脈絡下，我的離開可視為一場新興、極不對稱思想控制戰的一小部分。…接觸中國的管道減少，將削弱我們瞭解中國實際情況的能力，同時中國又利用自由媒體的制度力量，來破壞其他地方的民主辯論。」

不過沙磊提到，中國境內仍有一些勇敢、堅定的外國記者依然致力報導新聞；還有少數傑出中國公民冒著巨大危險，找出方式繞過審查，述說自己國家的故事，例如世人對武漢封城前的瞭解多半來自公民記者，如今他們都付出了代價。

另據自由亞洲電台報導，歐盟2日聲援沙磊，發表聲明譴責北京當局騷擾駐中國的外國記者。

歐盟外交和安全政策高級代表博雷利(Josep Borrell)的發言人指出，這是中國持續騷擾與阻礙外國記者的工作下，最新一位被迫離開中國的外國新聞特派員。去年至少有18位特派員被迫離開中國。這名發言人說，「歐盟持續關切中國當局施加於外國記者的不當工作限制，以及相關的騷擾報導。」

中國 歐盟 習近平

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