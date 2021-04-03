央視：新疆前高官勾結恐怖分子 妄想「建國」想當領導人

觸目驚心！烏魯木齊早市暴恐案現場首次公開。(取材自CGTN)

新疆 問題成為國際熱點之際，由中國 國際電視合（CGTN）拍攝製作的第四部新疆反恐紀錄片「暗流湧動——中國新疆反恐挑戰」2日正式發布。其中，「來自內部的敵人」片段首次曝光了新疆政法委前副書記、司法廳長希爾扎提•巴吾東勾結境外恐怖勢力當「兩面人」，妄圖從內部破壞中國反恐、去極端化工作，已被判死緩。

來源：YouTube

綜合中央政法委長安劍、中國國際電視台CGTN報導，2003年，阿布拉江•巴克爾向希爾扎提引薦了塔依爾•阿巴斯。塔依爾是境外恐怖組織「東突厥斯坦伊斯蘭運動」（即「東伊運」）骨幹成員。

「和他們有聯繫，想著有維吾爾族自己的『國家』。」 希爾扎提•巴吾東在鏡頭前對自己當時的想法表示「愚蠢，胡塗」。

他在墨玉縣扶持阿不利米提•阿巴拜克和阿不都艾海提•阿巴拜克兩兄弟，為「東伊運」組織送錢送人。

2013年「東伊運」組織了一個會議，號召維吾爾族學生參加「聖戰」培訓班。

警方調查顯示，有60餘名14-18歲的維吾爾族青少年，被阿不利米提•阿巴拜克和阿布都艾海提•阿巴拜克輸送至境外，有的已參加「伊斯蘭國」組織，有的則秘密潛回國內。

阿不都艾海提•阿巴拜克稱，「將來新疆要是被『解放』了，把希爾扎提推為『東突厥斯坦』的領導人。」希爾扎提•巴吾東稱，「推選我成了『東伊運』新疆的負責人，『建國』後還要成『領導人』。我很激動，很高興，我胡塗！」

2015年，希爾扎提•巴吾東出境參加公務活動期間，兩次秘密與「東伊運」組織骨幹見面，並透露新疆反恐相關情報信息。他在鏡頭前懺悔：「我自認為我的很多做法也是比較隱蔽，而且城府很深，很多做法不容易發現。但是夢總是會要醒的。」

希爾扎提•巴吾東依法被判處死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身。

另外，片中還揭露新疆教育 廳前廳長帶頭編寫毒教材。在新疆教育廳前廳長沙塔爾•沙吾提、教育廳前副廳長阿力木江•買買提明等人的策畫下，2004年起，新疆中小學曾使用包含血腥、暴力、恐怖、分裂思想等內容的維吾爾語教材長達13年。

報導稱，這個犯罪集團的成員包括時任教育廳副廳長阿力木江•買買提明，先後兩任新疆教育出版社社長阿布都熱扎克•沙依木和塔依爾·那斯爾，以及該社兩名分裂思想嚴重的編輯瓦依提江•吾斯曼和牙里坤•肉孜。