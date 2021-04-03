我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億128萬人已打疫苗 逾55.4萬死

選後首受訪 杭特曝拜登哭求勸戒毒、避談筆電提問

央視：新疆前高官勾結恐怖分子 妄想「建國」想當領導人

中國新聞組／北京3日電
觸目驚心！烏魯木齊早市暴恐案現場首次公開。(取材自CGTN)
觸目驚心！烏魯木齊早市暴恐案現場首次公開。(取材自CGTN)

新疆問題成為國際熱點之際，由中國國際電視合（CGTN）拍攝製作的第四部新疆反恐紀錄片「暗流湧動——中國新疆反恐挑戰」2日正式發布。其中，「來自內部的敵人」片段首次曝光了新疆政法委前副書記、司法廳長希爾扎提•巴吾東勾結境外恐怖勢力當「兩面人」，妄圖從內部破壞中國反恐、去極端化工作，已被判死緩。

來源：YouTube

綜合中央政法委長安劍、中國國際電視台CGTN報導，2003年，阿布拉江•巴克爾向希爾扎提引薦了塔依爾•阿巴斯。塔依爾是境外恐怖組織「東突厥斯坦伊斯蘭運動」（即「東伊運」）骨幹成員。

「和他們有聯繫，想著有維吾爾族自己的『國家』。」 希爾扎提•巴吾東在鏡頭前對自己當時的想法表示「愚蠢，胡塗」。

他在墨玉縣扶持阿不利米提•阿巴拜克和阿不都艾海提•阿巴拜克兩兄弟，為「東伊運」組織送錢送人。

2013年「東伊運」組織了一個會議，號召維吾爾族學生參加「聖戰」培訓班。

警方調查顯示，有60餘名14-18歲的維吾爾族青少年，被阿不利米提•阿巴拜克和阿布都艾海提•阿巴拜克輸送至境外，有的已參加「伊斯蘭國」組織，有的則秘密潛回國內。

阿不都艾海提•阿巴拜克稱，「將來新疆要是被『解放』了，把希爾扎提推為『東突厥斯坦』的領導人。」希爾扎提•巴吾東稱，「推選我成了『東伊運』新疆的負責人，『建國』後還要成『領導人』。我很激動，很高興，我胡塗！」

2015年，希爾扎提•巴吾東出境參加公務活動期間，兩次秘密與「東伊運」組織骨幹見面，並透露新疆反恐相關情報信息。他在鏡頭前懺悔：「我自認為我的很多做法也是比較隱蔽，而且城府很深，很多做法不容易發現。但是夢總是會要醒的。」

希爾扎提•巴吾東依法被判處死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身。

另外，片中還揭露新疆教育廳前廳長帶頭編寫毒教材。在新疆教育廳前廳長沙塔爾•沙吾提、教育廳前副廳長阿力木江•買買提明等人的策畫下，2004年起，新疆中小學曾使用包含血腥、暴力、恐怖、分裂思想等內容的維吾爾語教材長達13年。

報導稱，這個犯罪集團的成員包括時任教育廳副廳長阿力木江•買買提明，先後兩任新疆教育出版社社長阿布都熱扎克•沙依木和塔依爾·那斯爾，以及該社兩名分裂思想嚴重的編輯瓦依提江•吾斯曼和牙里坤•肉孜。

新疆政法委前副書記希爾扎提上鏡懺悔。(取材自CGTN)
新疆政法委前副書記希爾扎提上鏡懺悔。(取材自CGTN)

新疆 教育 中國

上一則

拿去做外交？中國傳疫苗供應吃緊 多地暫停接種

下一則

中使館談「狼與羊」 美學者：不明白講什麼 網酸：4月的愚人

延伸閱讀

3度報警有露鳥男都被擱置 紐約華男怒

3度報警有露鳥男都被擱置 紐約華男怒
市警高層訪8大道 介紹郭迪焜、張棟志

市警高層訪8大道 介紹郭迪焜、張棟志
市警將部署臥底 調查仇恨亞裔犯罪

市警將部署臥底 調查仇恨亞裔犯罪
探討亞裔安全 市警總局長希爾25日與華社會面

探討亞裔安全 市警總局長希爾25日與華社會面

熱門新聞

玩「換妻」被判聚眾淫亂 6人不服：我們又沒危害社會

2021-03-28 10:00
劉長江是一名網紅，放棄高薪從軍獲得不少網友關注。（取材自微博）

湖北00後小鮮肉棄60萬薪參軍 讚聲響起、他被起底慘了

2021-04-02 10:00
中國外交部發言人華春瑩。（中國外交部官網）

涉疆議題延燒 中再制裁美加等國人員、機構

2021-03-27 09:46
李師傅鼻子上的增生物比鵝蛋還大，已經蓋到了下嘴唇。（視頻截圖）

酒齡40年、喝酒上萬斤…56歲遼寧男長出「象鼻子」

2021-03-27 08:00
世衛組織探究新冠病毒起源的專家團，1月31日在武漢華南海鮮市場外聽取簡報。美聯社

美聯社：WHO報告指實驗室外洩病毒「極不可能」

2021-03-29 09:03
劉先生來美打工當廚師，因沒有綠卡，只能將自己的薪水一次次託人帶回中國，交給國內的姊姊保管。圖為紐約一家燒臘店，示意圖。(路透資料照片)

「是我賺的」 姊遺產被「接收」 弟在美跨海「討錢」…贏了

2021-03-30 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷
楊安澤已經出院 將回家休養

楊安澤已經出院 將回家休養
紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機

紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機
「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨

「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨
駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃