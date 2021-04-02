不理會外國抵制 北京冬奧場館展開測試

「相約北京」冰上項目測試活動1日啟動。（新華社）

不理會外界因新疆事務對2022北京 冬季奧運 的抵制，北京冬奧會和冬殘奧會冰上項目測試活動昨起一連10日舉行，北京賽區5個競賽場館將測試冰上曲棍球、競速滑冰、花式滑冰和冰壺等7個項目，目前，報名的運動員和隨隊官員有七百餘人

中央社據法新社報導，北京冬奧除了面臨抵制壓力，明年2月舉行時將如何應付新冠疫情 ，也令人憂心。一名北京冬奧高階官員近日坦言，疫情使得「順利主辦冬奧成為一大挑戰」。

為防堵疫情傳染，比賽場所也採取一系列措施，包括在開放採訪的「混雜區」讓選手隔著透明塑膠板接受媒體訪問，而非以往的近距離採訪。

場館測試被視為奧運準備工作的重要一步。國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）3月中曾表示：「抵制奧運從未達成任何目的」。

文匯報報導，捍衛人權人士要求各國抵制北京冬奧。200個人權組織今天還聯名要求全球糖果業巨擘瑪氏箭牌（Mars Wrigley）取消旗下產品士力架（Snickers）作為2022北京冬奧官方巧克力，「否則可能因受到聯想而形象受損」。

冬奧組委場館管理部部長姚輝表示：「應測盡測、能測盡測，組織好測試活動，完成好測試任務，是做好籌辦工作的重要一環，目的就在於為成功舉辦北京冬奧會和冬殘奧會奠定扎實基礎。」

北京賽區5個館場分別是國家游泳中心、國家體育館、國家速滑館、首都體育館、五棵松體育中心。