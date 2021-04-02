我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 37人無生命跡象

俄州副州長堅稱「武漢病毒」 亞裔居民寫信抗議

南海風雲再起 加拿大護衛艦、法國核潛艦都來了

中國新聞組／北京2日電
南海情勢緊張，連法國核潛艦都罕見在此海域出任務。圖為法國潛艦。（摘自法國海軍Marine Nationale官方臉書）
南海情勢緊張，連法國核潛艦都罕見在此海域出任務。圖為法國潛艦。（摘自法國海軍Marine Nationale官方臉書）

菲律賓抗議中國大陸派出由民兵控制的數百艘漁船集結南海之際，加拿大護衛艦卡爾加里號本周也航經南海相關海域，引發大陸抗議。據爆料，法國核潛艦、護衛艦近期在南海、東海出沒，英、德亦規畫年內派艦巡弋印太。

自由亞洲電台報導，加拿大國防部發言人勒布瑟里爾（Daniel Le Bouthillier）證實，護衛艦卡爾加里號（HMCS Calgary）29、30日從汶萊前往越南過程中穿越南海。他表示，行經該海域是因為此乃航行上最便捷的路線。

報導引述國防部一位不願透露姓名的官員表示，大陸當局全程監控加拿大軍艦行駛情況，因爲大陸聲稱擁有其那一海域的主權。

加拿大亞太基金會資深研究員史蒂芬·納吉表示，加拿大軍艦前往南海意味著加拿大並不認可中國大陸在南中國海聲稱的主權，也表明加拿大的印太戰略是包括外交政治丶國防軍事丶經貿文化等多方面的。

大陸自媒體南海戰略態勢感知指出，近日澳洲海軍護衛艦安扎克號、加拿大海軍護衛艦卡爾加里號也分別從新加坡、汶萊出港，進入南海活動。

大陸國防部發言人表示，中方堅決反對任何國家以「航行自由」為名，加大在南海軍事存在，製造緊張氣氛，希望有關國家不要無事生非，不要挑動南海局勢升溫。

綜合媒體報導，南海是太平洋、印度洋往來的戰略要衝，美歐為維護所謂自由航行，近年來皆積極加強對南海戰略布局。今年以來，美艦3次通過台海、2度從事南海航行自由任務，美航艦打擊群「羅斯福號」及「尼米茲號」2月在南海實施雙航艦聯訓。

而台灣國安局報告指出，法國核潛艦、護衛艦近期在南海、東海出沒，英、德亦規畫年內派艦巡弋印太。

自媒體@南海戰略態勢感知曝光加拿大軍艦的南海軌跡。（取材自觀察者網）
自媒體@南海戰略態勢感知曝光加拿大軍艦的南海軌跡。（取材自觀察者網）
加拿大護衛艦卡爾加里號。（取材自觀察者網）
加拿大護衛艦卡爾加里號。（取材自觀察者網）

加拿大 國防部 中國

上一則

南海緊張對峙 菲律賓要求250中國船撤離海域

下一則

「外地人」入上海逾24小時須登記 挨批新疆化

延伸閱讀

日本：美日峰會16日華府登場 將談南海、5G建設

日本：美日峰會16日華府登場 將談南海、5G建設
中美南海撞機20周年/ 中高調紀念殉職飛官 宣示捍主權

中美南海撞機20周年/ 中高調紀念殉職飛官 宣示捍主權
中國媒體企圖影響法國 疑創造虛擬記者遭踢爆

中國媒體企圖影響法國 疑創造虛擬記者遭踢爆
美日澳印法軍演 日學者：可能發展成亞洲版NATO

美日澳印法軍演 日學者：可能發展成亞洲版NATO

熱門新聞

玩「換妻」被判聚眾淫亂 6人不服：我們又沒危害社會

2021-03-28 10:00
李男作案凶器。（取材自華商報）

安徽男出軌小姨子三人行10年 離婚後「被分手」砍死她

2021-03-26 10:00
中國外交部發言人華春瑩。（中國外交部官網）

涉疆議題延燒 中再制裁美加等國人員、機構

2021-03-27 09:46
「最美女翻譯」張京。（取材自新民周刊）

張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神

2021-03-23 08:00
世衛組織探究新冠病毒起源的專家團，1月31日在武漢華南海鮮市場外聽取簡報。美聯社

美聯社：WHO報告指實驗室外洩病毒「極不可能」

2021-03-29 09:03
李師傅鼻子上的增生物比鵝蛋還大，已經蓋到了下嘴唇。（視頻截圖）

酒齡40年、喝酒上萬斤…56歲遼寧男長出「象鼻子」

2021-03-27 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬

華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 已37人無生命跡象

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 已37人無生命跡象
「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面

「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面
「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰

「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰
疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額

疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額