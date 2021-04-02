南海風雲再起 加拿大護衛艦、法國核潛艦都來了

南海情勢緊張，連法國核潛艦都罕見在此海域出任務。圖為法國潛艦。（摘自法國海軍Marine Nationale官方臉書）

菲律賓抗議中國 大陸派出由民兵控制的數百艘漁船集結南海之際，加拿大 護衛艦卡爾加里號本周也航經南海相關海域，引發大陸抗議。據爆料，法國核潛艦、護衛艦近期在南海、東海出沒，英、德亦規畫年內派艦巡弋印太。

自由亞洲電台報導，加拿大國防部 發言人勒布瑟里爾（Daniel Le Bouthillier）證實，護衛艦卡爾加里號（HMCS Calgary）29、30日從汶萊前往越南過程中穿越南海。他表示，行經該海域是因為此乃航行上最便捷的路線。

報導引述國防部一位不願透露姓名的官員表示，大陸當局全程監控加拿大軍艦行駛情況，因爲大陸聲稱擁有其那一海域的主權。

加拿大亞太基金會資深研究員史蒂芬·納吉表示，加拿大軍艦前往南海意味著加拿大並不認可中國大陸在南中國海聲稱的主權，也表明加拿大的印太戰略是包括外交政治丶國防軍事丶經貿文化等多方面的。

大陸自媒體南海戰略態勢感知指出，近日澳洲海軍護衛艦安扎克號、加拿大海軍護衛艦卡爾加里號也分別從新加坡、汶萊出港，進入南海活動。

大陸國防部發言人表示，中方堅決反對任何國家以「航行自由」為名，加大在南海軍事存在，製造緊張氣氛，希望有關國家不要無事生非，不要挑動南海局勢升溫。

綜合媒體報導，南海是太平洋、印度洋往來的戰略要衝，美歐為維護所謂自由航行，近年來皆積極加強對南海戰略布局。今年以來，美艦3次通過台海、2度從事南海航行自由任務，美航艦打擊群「羅斯福號」及「尼米茲號」2月在南海實施雙航艦聯訓。

而台灣國安局報告指出，法國核潛艦、護衛艦近期在南海、東海出沒，英、德亦規畫年內派艦巡弋印太。