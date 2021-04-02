記者沙磊「跑了」 華春瑩飆BBC心虛、造假「黑中國」

BBC前駐北京記者沙磊。(BBC新聞截圖)

英國廣播公司（BBC）駐北京 記者沙磊（John Sudworth）轉往台灣，駐北京外國記者協會（FCCC）發聲明聲援。對此，中國 大陸外交部發言人華春瑩 昨天在例行記者會上花了八分鐘、列出七大點再飆BBC、沙磊和FCCC，稱這是「黑白顛倒、以偏概全、倒打一耙的經典案例」，在BBC涉華假新聞問題上，中方才是受害者。

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沙磊23日離開北京，駐地轉往了台灣，他稱原因是自己的工作揭露了中國大陸政府不願讓世界知道的真相，使他對自身及家人的安全感到擔憂。大陸外交部則稱，沙磊不辭而別，沒履行外國常駐記者的離境手續。事件餘波盪漾，有記者昨天在外交部例行記者會上問及此事，華春瑩前後用八分鐘、七大點反擊。

北京青年報報導，華春瑩表示，沙磊非正常離境，是一些人糾集上演了一出鬧劇，堪稱黑白顛倒、以偏概全、倒打一耙的經典案例。沙磊如果他擔心安全問題，完全可以報警，卻選擇倉促離開中國大陸，「沒做虧心事不怕鬼敲門」，「只有一個合理解釋，那就是心虛」。

華春瑩說，沙磊走了也就走了，問題是（他還）反咬一口，倒打一耙，不但自己咬，還糾集了BBC和所謂的FCCC發聲明，擺出了一副受害者架勢。她並稱，中方曾多次向BBC提出嚴正交涉，要求其改正錯誤，但沙磊反而變本加厲，現在甚至企圖利用突然離境事件來訛詐威脅中方，「莫名其妙！」。

華春瑩並列出七大點反擊稱，FCCC是一個非法組織，且成員基本上只是歐美幾個國家記者的小圈子，不僅不實指責中方採訪環境惡化，還為沙磊的大量虛假報導背書。而且，FCCC聲明聲稱沙磊過去兩年記者證的有效期只有幾個月，但事實上是近500多個外國記者在華的記者證有效期絕大多數都是一年，「如果中方真的威脅了他，他全家怎麼能在中國待上9年？」。

華春瑩強調，新聞的生命在於真實，「你可以不喜歡中國，但是不允許對中國肆無忌憚地造謠抹黑和攻擊」。

另BBC昨天報導，上月公開指控新疆祕密拘留營內有強暴與虐待等的凱爾比努爾·賽迪克（Qelbinur Sedik）稱，事發後她接到在新疆的妹妹來電，對方卻是新疆家鄉的警察，這名警察問她海外朋友的名字，並要她「記得妳的家人都和我們一起」。

她表示，她拒絕提供以上資訊後，該名警員把她的妹妹帶到鏡頭前，她的妹妹對她大喊：「閉嘴，你現在開始不要再說話！」後是連番侮辱的言語。賽迪克說，那一刻她淚如雨下。該名警員掛斷電話前，數度叫她前往中國大陸大使館安排她安全回到中國，並稱「國家張開雙臂迎接你」。

報導引述人權組織稱，這些攻擊是中國大陸政府典型的強烈打壓方式，目的是令說話的人閉嘴。