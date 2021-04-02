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美國貿易報告：全球鋼、鋁、太陽能產能過剩 中國是元凶

中國新聞組／北京2日電
美國貿易代表署年度報告點名中國是多個產業產能過剩的「世界禍首」。此為示意圖。（Getty Images）
美國貿易代表署年度報告點名中國是多個產業產能過剩的「世界禍首」。此為示意圖。（Getty Images）

本報系經濟日報報導，美國貿易代表署（USTR）最新公布的年度國家貿易評估報告指出，中國的產業政策是造成多個產業產能過剩的「世界禍首」，美國將繼續挑戰中國的「中國製造2025」政策。

USTR在3月31日發布厚570頁的年度對外貿易障礙國家貿易評估報告（NTE），其中關於中國的部分，就長達30多頁，僅次於歐洲聯盟的章節。

報告指出：「中國國家導向的經濟和貿易手段，讓自身成為創造非經濟產能的全球禍首，從鋼、鋁及太陽能等多個產業嚴重且持續性的產能過剩可見一斑。」

根據報告，北京當局「撥款數千億美元」來支持「中國製造2025」產業政策下的中企，並要求這些企業實現國內和全球市占的預定目標，「造就了其他產業嚴重產能過剩的問題」，USTR將繼續透過雙邊及多邊努力，解決這類「有害貿易行為」。

USTR也表示，將接觸外國政府以討論各個威脅美國出口業的議題，包括數位政策、農業貿易障礙和技術阻礙等。

另據本報系聯合報報導，美國貿易代表戴琪日前表示，短期內無意取消對中國商品加徵的關稅，中國商務部發言人高峰1日對此回應，單邊加徵關稅不利中美、世界，呼籲雙方對話協商。

戴琪日前接受美國華爾街日報訪問時表示，短期內不打算取消貿易戰期間對中國商品加徵的關稅。她雖承認加徵關稅對經濟造成傷害，但也表示，這是為糾正不平衡且不公平的貿易狀況。

高峰1日在中國商務部例行記者會上表示，「中方一貫反對單邊加徵關稅措施，這不利中國、美國，也不利世界」。

此外，中美首階段貿易協議要求美國貿易代表署每六個月，需和當時負責中國談判工作的中國副總理劉鶴會晤。但相關會晤目前已逾期兩個月未舉行。戴琪在訪談中表示，「時機成熟時」，會和北京聯繫。

高峰則指出，中美作為世界上最大的兩個經濟體，經貿關係的本質是互利共贏，雙方應在相互尊重、平等相待的基礎上，透過對話協商解決彼此合理關切。

中國 美國 關稅

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