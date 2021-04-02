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中美南海撞機20周年／殉職機師妻：兒繼承遺志成為海軍軍官

中國新聞組／北京2日電
前中央領導人江澤民（右）和王偉妻子握手。（取材自微博）
前中央領導人江澤民（右）和王偉妻子握手。（取材自微博）

4月1日是中美南海撞機事件20周年，中國官方高調紀念犧牲的飛行員王偉。同時，其家人受到關注。王偉妻子阮國琴表示，「你的兒子，也繼承了你的遺志成為了海軍軍官。你放心，我會照顧好自己。」

來源：YouTube

據錢江晚報旗下視頻欄目微博1日發布的視頻，王偉父母到墓前祭掃。王偉父母表示，「想對他説我們倆已經過來了，國家也越來越強大了，不會再受欺負了，放心吧。」

2002年3月27日，王偉墓在安賢陵園落成，幾天後的4月1日，王偉犧牲一周年祭日，家屬將他生前的遺物放入墓中。

「當時拿了家裡的一套舊軍裝放進去，是他曾經當區隊長的時候穿過的。」王偉姊姊王琳説。往年清明，王偉父母都會到浙江杭州掃墓。2020年因疫情沒能去，兩位老人為抗疫捐了1萬元人民幣(約1528美元)。「2020年，王偉父母都中風了，幸虧沒留下後遺症，今年爸爸堅持要來，他怕不來會留下遺憾」。

另據媒體報導，王偉的兒子和外甥女都是海軍工程大學畢業，現在在部隊工作。王偉兒子現已成為一名中國海軍軍官。

王偉生前寫給妻子的信件。（央視截圖）
王偉生前寫給妻子的信件。（央視截圖）

王偉妻子阮國琴表示，「20年，我的生活依舊充實，因為我希望王偉回來的時候，能看到一個優秀的我。你的兒子，也繼承了你的遺志成為了海軍軍官。你放心，我會照顧好自己。」

阮國琴透露，王偉不僅喜歡畫油畫，還愛好攝影。在犧牲前一天，王偉還在機上拍下照片「空中加油」，後來獲得解放軍第三屆攝影藝術獎。

阮國琴還拿出一盒王偉30年前錄製的磁帶。在一段錄音中，王偉表示，「我選擇飛行，不是身不由己，而是為了理想⋯如果僅僅是為了金錢，是很難理解飛行員的⋯⋯我也可以選擇去發財，像不少人一樣下舞廳、打枱球、賭錢，但我們是不一樣的，就是應該不斷學習的⋯」。

王偉當時駕駛的是編號為「81192」的飛機。（取材自微博）
王偉當時駕駛的是編號為「81192」的飛機。（取材自微博）
王偉生前寫給妻子的信件。（央視截圖）
王偉生前寫給妻子的信件。（央視截圖）
王偉母親在墓前落淚。（取材自微博）
王偉母親在墓前落淚。（取材自微博）

中國 攝影 中風

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