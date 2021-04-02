中美南海撞機20周年／殉職機師墓前被放楊潔篪嗆美照 刷屏了

王偉生前照片。(取材自環球時報)

4月1日是中美南海撞機事件、海軍航空兵飛行員王偉犧牲20周年。日前在王偉的墓前，出現了一張中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪 霸氣嗆美的照片和一封署名為「您跨越20年的戰友」的信，引發網友熱議，刷屏了。

環球時報報導，該張照片是今年3月，楊潔篪在中美高層戰略對話時的場景，美方指責中國 內外政策，楊潔篪霸氣表態：「你們沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發同中國談話。」面對這樣無聲又真切的告慰，網友紛紛表示：「今日中國，多希望你能看到！」

日前在王偉的墓前，出現了一張中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪霸氣嗆美的照片。(取材自環球時報)

另據中國青年報報導，數日前，王偉墓前出現了一封信，信紙顯示來源「上海交通大學」，署名為「您跨越20年的戰友」。「中華民族從來不缺脊梁，過去未曾缺過，現在不缺，未來也絕不會缺！」信的內容深深感動網友。

上海交大學生章原在王偉墓前放一封信，信的內容深深感動網友。(取材自中國青年報)

在王偉犧牲20年之際，媒體找到了他！上海交大本科生——章原。

據報導，2018年9月，章原曾參軍入伍，服役於南部戰區海軍航空兵某部。他說，是武警部隊服役八年的父親、是看了不下五遍的「士兵突擊」、是年輕人喜愛的「那年那兔那些事」一步步點燃了他的從軍夢。

上海交大學生章原在王偉墓前放一封信，信的內容深深感動網友。(取材自中國青年報)

報導指出，自從章原知道他服役的單位曾保障過王偉所在單位的飛行，就一直想來看看這位軍旅生活的領路人。讓王偉看看現在解放軍的發展勢頭、現在年輕人的精氣神！

據報導，3月27日，章原前往浙江杭州。3月28日，他一早來到王偉墓前，放下自己寫的信。這樣一場跨越20年的「對話」，榜樣的力量、信仰的力量，無聲湧動。

如今的章原已返校續讀。作為環境科學與工程學院的學生，他表示自己將繼續努力學習，投身「碳中和」目標的實現。為人民守護「綠水青山」和「金山銀山」。