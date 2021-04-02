中美南海撞機20周年／殉職機師墓前被放楊潔篪嗆美照 刷屏了
4月1日是中美南海撞機事件、海軍航空兵飛行員王偉犧牲20周年。日前在王偉的墓前，出現了一張中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪霸氣嗆美的照片和一封署名為「您跨越20年的戰友」的信，引發網友熱議，刷屏了。
環球時報報導，該張照片是今年3月，楊潔篪在中美高層戰略對話時的場景，美方指責中國內外政策，楊潔篪霸氣表態：「你們沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發同中國談話。」面對這樣無聲又真切的告慰，網友紛紛表示：「今日中國，多希望你能看到！」
另據中國青年報報導，數日前，王偉墓前出現了一封信，信紙顯示來源「上海交通大學」，署名為「您跨越20年的戰友」。「中華民族從來不缺脊梁，過去未曾缺過，現在不缺，未來也絕不會缺！」信的內容深深感動網友。
在王偉犧牲20年之際，媒體找到了他！上海交大本科生——章原。
據報導，2018年9月，章原曾參軍入伍，服役於南部戰區海軍航空兵某部。他說，是武警部隊服役八年的父親、是看了不下五遍的「士兵突擊」、是年輕人喜愛的「那年那兔那些事」一步步點燃了他的從軍夢。
報導指出，自從章原知道他服役的單位曾保障過王偉所在單位的飛行，就一直想來看看這位軍旅生活的領路人。讓王偉看看現在解放軍的發展勢頭、現在年輕人的精氣神！
據報導，3月27日，章原前往浙江杭州。3月28日，他一早來到王偉墓前，放下自己寫的信。這樣一場跨越20年的「對話」，榜樣的力量、信仰的力量，無聲湧動。
如今的章原已返校續讀。作為環境科學與工程學院的學生，他表示自己將繼續努力學習，投身「碳中和」目標的實現。為人民守護「綠水青山」和「金山銀山」。
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