南韓外長鄭義溶2日訪京 中國、北韓也傳將恢復貿易

日經新聞報導，中國和北韓準備4月中旬恢復因為新冠肺炎疫情暫停的貿易往來。（中新網資料照片）

繼新加坡、馬來西亞、印尼及菲律賓四個東協外長日前到訪中國 後，據南南韓際廣播電台報導，南韓外長鄭義溶將於4月2日至3日對福建省廈門市進行工作訪問，並於3日同中國外長王毅舉行中韓外長會談。另據日媒報導，中國和北韓 準備4月中旬恢復因為新冠肺炎疫情 暫停的貿易往來。

鄭義溶將於4月2日至3日到訪廈門，這是南韓外交部長官時隔約三年訪問中國，也是中韓時隔約四個月舉行外長會談，鄭義溶就任後首次與王毅見面。

談及南韓外長訪問中國時，中國外交部發言人華春瑩則表示，當前中韓關係發展良好，今明兩年是中韓文化交流年，明年是中韓建交30周年，中韓關係面臨進一步深化發展的重要機遇，中方願與韓方共同努力，透過此訪落實好兩國元首的重要共識，增進戰略溝通，深化務實合作，推動中韓戰略合作夥伴關係不斷向前發展。

另據日本經濟新聞報導，多名消息人士表示，中國和北韓準備4月中旬恢復因為新冠肺炎疫情暫停的貿易往來。中國外交部發言人華春瑩指出，不掌握有關的具體情況。

中國外交部例行記者會上，路透記者提問，「據報導，中國和北韓將於4月中旬恢復因疫情暫停的貿易往來。你能否證實並評論？」

華春瑩回應稱，北韓是中國的友好鄰國，中朝之間保持著各種交往合作。由於疫情原因，各國之間貿易都受到了一定影響，中方一直致力於在做好疫情防控前提下，同相關國家逐漸恢復正常的貿易往來，「你提到的具體情況我不掌握」。

日本經濟新聞引述一名於丹東市貿易公司工作的30多歲中國男子指出，「我聽說北韓計畫4月中旬開始接收來自中國的商品」。他稱，消息是來自北韓一方，並表示正在準備復業。其他幾間貿易公司都指預計4月恢復雙邊貿易。

報導指出，商品起初只會經中朝友誼橋的鐵路往來丹東市和新義州市。北韓於新義州市設置病毒檢測站，如果一切妥當，將恢復船和貨車來往。