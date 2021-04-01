新疆棉風暴 H&M發聲明急滅火 央視斥二流公關文

瑞典時尚品牌H&M近日陷入新疆棉風暴，遭中國民眾抵制。圖為北京的H&M門店。(路透)

陷入新疆 棉風暴的瑞典服裝品牌H&M 集團，31日發表聲明稱，「中國 是一個非常重要的市場，H&M正與中國的同事一起竭盡所能應對當前的挑戰，致力重新獲得中國消費者的信任和信心」。其聲明中完全未提及新疆議題，包括央視在內的中國官媒相繼發文表達不滿，指H&M的這份聲明是缺乏誠意的「二流公關文」，並要求H&M公開道歉。

H&M集團31日在官網發表聲明，但聲明並未提到是否採用新疆棉，也沒有任何道歉、認錯的字眼。大多數的中國網友在網上給予差評，並揚言繼續抵制，中國官方輿論也直指該聲明缺乏誠意。

H&M的聲明稱，「中國是一個非常重要的市場，H&M對中國的長期承諾依然堅定」；「我們希望繼續與中國的合作夥伴和利益相關者一起為推動行業進步做出貢獻」。

H&M表示，希望在中國和其他地方成為一個負責任的採購商，「目前正在制定前瞻性的戰略，並積極開展下一步的材料採購工作」。同時表示，作為一家全球性的公司，H&M「遵守所有業務所在市場的當地法律和監管框架」。

聲明最後強調，H&M致力於重新獲得中國消費者、同事和商業夥伴的信任和信心。

央視31日發表評論稱，H&M這份近500字聲明，扭扭捏捏，避重就輕，基本上是一篇「空話滿滿、缺乏誠意的二流公關文」。評論反問H&M，為什麼不大大方方地向消費者致歉？強調若真想重獲信任、保住市場，H&M得拿出誠意來，在自己挑撥的關鍵問題（拒用新疆棉）上有個立場、表個態度。

另外，H&M於31日公布財報，今年度第1季（截至今年2月）稅前虧損1.6億美元(約10.4億人民幣)，並表示致力於重獲中國消費者的信任，看來是為了平息因捲入新疆棉爭議而在中國遭遇的抵制潮。

全球各大服飾品牌正面臨一個進退兩難的困境：是否要採用新疆棉，抑或是冒著遭中國抵制的風險。中國已成為H&M第三大市場，且去年貢獻逾10億美元營收。道瓊社報導，截至今年2月底，已在中國市場深耕30年的H&M，在全中國有502家門市。執行長海默森31日在財報後的電話會議中證實，目前中國共有約20家門市因此爭議暫停營業。