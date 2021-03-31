新聞評論／新疆棉混戰 交織人權、消費和民族主義

圖為新疆維吾爾族民眾在維吾爾自治區一處棉田採收棉花。（歐新社）

瑞典服飾品牌商H&M因一則「拒用新疆 棉」的聲明，引發中國 網民的批評，並遭主要大型電商平台下架。影響所及，包括NIKE、ADIDAS等曾表明拒用新疆棉的西方運動品牌也遭抵制導致股價大跌，不少兩岸藝人宣布解除合作關係。中國外交部雖嚴詞反駁西方指控的「強迫勞動」，總理李克強卻前往南京參訪NIKE合資原料廠，意在安撫外企。此舉，讓這場夾雜政治、人權、消費與民族主義的多方拉扯，稍稍降溫。

H&M拒用新疆棉的聲明，其實早在去年3月即發表，中國社群媒體卻至今才對它發動攻擊，時機點耐人尋味。究其原因，可能是美國 正尋求加強與歐盟結盟以圍堵中國，中方先發制人，藉網民及電商的力量向歐盟發出警告訊息。無論如何，因中國市場已成為許多歐美名牌的新興消費基地，跨國企業在人權議題上表態，雖可墊高自己的道德形象，卻可能要面對市場損失的風險。這次中共「以經制政」，利用它強大的民間消費力回應西方對新疆棉的控訴，顯然要比硬碰硬的外交譴責來得有效，有些跨國企業撤回了其原先聲明。

整體而言，「人權」議題一直是中共最脆弱的「阿基里斯之腱」。過去的病灶是在西藏和異議人士，近兩年的焦點轉至新疆和香港；北京若不設法改善，西方國家會一直拿人權做文章。換一個角度看，把維吾爾族人權受侵害的問題與「新疆棉」掛鉤，其實未必對位。以新疆棉花種植機械化的程度，用「強迫勞動」的框架來形容，說服力較弱，也無助解決問題。

追根究柢，跨國品牌之所以加入這場被中方視為「辱華風波」，起火點是瑞士的「良好棉花發展協會」（BCI）。去年3月起，新疆棉即未再獲得BCI的許可證；去年9月，BCI更跟進美國法案發表了抵制新疆棉的倡議，旗下成員陸續跟進。但BCI駐上海代表處近日卻澄清，他們向總部提交的報告，說明新疆「沒有強迫勞動」。中國媒體則指控，BCI的重要金主之一，就是美國國際開發署。無論真相為何，這場大混戰已被此按鈕觸發。

關於新疆「強迫勞動」的維權調查，最早是去年3月由澳洲的「戰略政策研究所」提出。報告中說，一家青島的NIKE代工廠有維族人士被柵欄圈禁，生產作業存在高度監管。NIKE當時發表聲明，否認該智庫所指涉的業者跟該公司有任何生產或外包關係。但刻板印象一旦形成，洗刷就很困難。

國際品牌、全球製造的分工與互利，是柏林圍牆倒塌以來的世界經貿新常態。儘管這些年金融危機頻仍，全球的通貨膨脹仍保持在可控範圍，國際分工互利是一大關鍵。比較冷戰結束前後的各30年，前30年的累計通膨約上漲四倍；而後30年雖遇到更多金融風暴，通膨卻只上漲兩倍。可見，國際分工及貿易流動有助物價平衡，這套機制不應任意用政治力去破壞。

西方對新疆議題施壓，固出於人道關懷，也帶有大國角力作用。從川普到拜登的持續出招，激起了中國人民「反辱華」的情緒，也讓新疆棉事件變得更為複雜。歐美廠商支持新疆人權本無可厚非，但捲入消費情緒及愛國主義後，便出現失控狀態。儘管有些中國民眾的叫囂只是虛張聲勢，但北京也深知不能讓事件無限延燒，因此李克強才要去NIKE原料廠安撫外企。

諾貝爾經濟獎得主傅利曼曾主張，「去識別化」的市場競爭，才是避免種族歧視和加劇傷害的有效方式。不想新疆棉引發全球化大逆轉，必須咀嚼此話。（轉載自聯合報社論）