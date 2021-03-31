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美人權報告：中國對新疆穆斯林的作為是種族滅絕

記者張文馨／華盛頓報導
美國國務卿布林肯30日發表人權報告。（美聯社）
美國國務卿布林肯30日發表人權報告。（美聯社）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）30日公布2020人權報告，凸顯全球人權情況惡化，並點名中國鎮壓新疆維吾爾族。

這份2020人權報告，為國務院45年來定期提交給國會的年度報告，布林肯曾表態贊同前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）的判斷，30日在人權報告中納入「中國對新疆穆斯林的所作所為是種族滅絕」，此一認定首度見諸拜登政府的公開報告。

這份報告也提到，新年新冠肺炎爆發初期，武漢有四名報導疫情的記者「被失蹤」；其中一名記者張展因此被判刑，她也是首位報導疫情獲罪者。

美國22日聯合加拿大、歐洲盟國對新疆官員發起聯合制裁行動，中國也陸續對各國實施報復性制裁，布林肯30日再度批判新疆人權問題，報告中指，「這一年裡，新疆地區的穆斯林及其他少數民族或宗教少數派身上，面臨種族滅絕以及違反人道的罪行。」

圖為用餐中的新疆喀什兒童。（新華社）
圖為用餐中的新疆喀什兒童。（新華社）

根據這份報告，超過100萬名維吾爾人被關押在中國新疆地區的拘留營中，部分被強迫絕育、強暴、強迫勞動與面臨酷刑；另有200萬名維吾爾人接受白天的「再教育訓練」。

另外，布林肯點名在俄羅斯、烏干達、委內瑞拉、衣索比亞，與白俄羅斯等地的人權往消極方向發展。

新疆 布林肯 中國

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