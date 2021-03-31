美：不逼盟友選邊但防北京分化 中：美搞偽多邊主義

美國國務卿布林肯（右上）29日透過視訊主持聯合國安理會會議時說，美國不會逼盟邦在美中之間選邊站。（美聯社）

美國 國務卿布林肯 29日說，美國不會逼盟邦在美中之間選邊站，也無意圍堵中國 ，但須與盟邦維護基於規則的國際體系、合作因應挑戰，在北京企圖分化的領域拉近距離。中國外交部長王毅近日在巴林訪問時，則暗批美國搞集團對抗就是「偽多邊主義」。

中央社報導，布林肯29日透過視訊主持聯合國安理會討論敘利亞人道局勢的會議，並與美國駐聯合國大使一起出席視訊記者會。布林肯答覆媒體提問時說，美國及盟邦、夥伴都和中國有著既競爭、合作又對抗的關係，共通點是必須從優勢地位和中國接觸，而優勢地位始於堅強且帶有合作、協調的聯盟與夥伴關係。

他表示：「這無關圍堵或壓制中國，而是維護基於規則的國際體系。我們75年來對此投入甚多，就算這體系有瑕疵，仍符合我們的利益與價值觀。無論中國或其他國家，當有人挑戰這體系、不照規則行事、企圖破壞規則與承諾，我們都有理由挺身對抗。」

布林肯舉例，北京當局侵犯人權、違反世界人權宣言等國際承諾時，美國與盟邦必須團結一致發聲、行動，支持「基於規則的秩序」。

香港電台報導，中國國務委員兼外長王毅近日在巴林訪問，先後和巴林國王哈馬德、王儲兼首相薩勒曼及外交大臣扎耶尼會面，期間表示人權問題被政治化，他稱一些西方勢力動輒以人權為藉口干涉別國內政、破壞別國穩定，做法實際上是對人權價值的褻瀆。

王毅指出，各國應該首先將自己的事情辦好，肆意干涉他國內政，甚至捏造虛假信息打壓其他國家，只會加劇國際緊張。他又說，多邊主義是世界和平穩定的基石，是國際法治的基礎，更是廣大中小國家安身立命的保障。「單邊霸凌行徑不得人心，搞集團對抗就是偽多邊主義。」

美國拜登政府想要結合盟邦一致應對中國，布林肯3月先後出訪亞洲與歐洲，嘗試修補美國與日本、南韓及北約組織盟邦的關係。但觀察家認為，相關國家與中國貿易關係密切，可能因顧及經貿利益而不願完全倒向美國。

布林肯重申美國不會逼盟邦在美中之間選邊站，坦言盟邦與中國有著複雜關係，不見得完全契合。但他強調美國與盟邦有必要共同應對挑戰，「這代表與盟邦合作在北京企圖分化我們的領域拉近距離」。